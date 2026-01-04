El municipio de Alhaurín de la Torre continúa bajo aviso rojo de la AEMET por lluvias, una situación que se prolongará, al menos, hasta la medianoche. Ante este escenario meteorológico adverso, el Plan Municipal de Emergencias permanece activado y todos los servicios municipales se encuentran plenamente movilizados para atender cualquier incidencia que pueda producirse.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, ya se han registrado diversos problemas derivados de las intensas precipitaciones. Entre ellos, destacan inundaciones en la zona de Santa Amalia, provocadas por la crecida del río Guadalhorce, así como el corte del camino de Zamorilla, debido al aumento del caudal del arroyo del Valle.

Desde el Consistorio se insiste en un mensaje de máxima prudencia, solicitando a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios y extreme las precauciones, especialmente en zonas próximas a cauces, arroyos y vías susceptibles de anegamiento.

En caso de emergencia, se recuerda que debe contactarse de inmediato con el servicio de emergencias 112.

El Ayuntamiento continuará informando de cualquier novedad a través de sus canales oficiales.