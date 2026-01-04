La ilusión de la noche más esperada por los más pequeños volverá a recorrer las calles de Alhaurín de la Torre con la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos, uno de los actos más tradicionales y participativos del calendario navideño del municipio.

Según ha informado el Ayuntamiento, la comitiva real adelanta su hora de salida a las 18.00 horas, partiendo desde el Pabellón Blas Infante y finalizando su recorrido en la rotonda de la Biznaga.

Desde la organización se advierte de que, ante la previsión de lluvias, cualquier modificación que pudiera producirse en el horario o en el itinerario será comunicada puntualmente a través de los canales oficiales.

La Cabalgata volverá a convertirse en un punto de encuentro para familias y vecinos, manteniendo viva una tradición que cada año llena de ilusión y ambiente festivo las calles del municipio.