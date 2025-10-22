Mª Carmen Márquez ha explicado que los talleres se enmarcan en el proyecto ‘Revitaliza Málaga rural’, desarrollado por UATAE con una subvención del ente provincial de 40.000 euros

Comenzarán mañana en el Vivero de Empresas de Alhaurín de la Torre y continuarán celebrándose hasta el 21 de noviembre en Archidona y Cuevas de San Marcos

Cerca de 180 autónomos de municipios pequeños del interior de la provincia participarán en los talleres formativos de fiscalidad, creación de marca e inteligencia artificial impulsados por la Diputación de Málaga, que se celebrarán a partir de mañana y hasta el 21 de noviembre en Alhaurín de la Torre, Archidona y Cuevas de San Marcos. Se trata de talleres enmarcados en el proyecto ‘Revitaliza Málaga rural’, desarrollado por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Andalucía (UATAE) con una subvención del ente provincial de 40.000 euros.

Las inscripciones siguen abiertas en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbLXHAFxNx9UMHysz9aznq99EUYM-W36beNM1iVEzj69IIRg/viewform

Así lo ha dado a conocer la diputada de Empleo y Formación, Mª Carmen Márquez, que ha explicado que el proyecto ‘Revitaliza Málaga rural’ tiene el objetivo de dinamizar el pequeño comercio, la hostelería, el turismo rural y, en general, los negocios emprendedores en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

El proyecto comenzó con una serie de encuestas para detectar las particularidades de las distintas comarcas del interior de la provincia e identificar oportunidades de mejora para el pequeño comercio, la hostelería y el turismo rural. En función de las necesidades específicas detectadas se han diseñado los talleres de formación, que comienzan mañana jueves en el Vivero de Empresas de Alhaurín de la Torre con ‘Fiscalidad sin miedo: claves prácticas para autónomos’. En el mismo espacio se impartirá, el 13 de noviembre, el taller ‘Inteligencia Artificial a tu alcance: cómo aplicarla en tu negocio’.

Archidona acogerá el 30 de octubre el taller ‘Construye tu propia marca’, y el 20 de noviembre el curso de ‘VeriFactu + nociones de fiscalidad’. Estos dos mismos talleres se repetirán en Cuevas de San Marcos el 14 de noviembre (taller de fiscalidad) y el 21 de noviembre (taller de marca).