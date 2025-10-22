(Diputación de Málaga) Mañana se abre el plazo de la línea de subvenciones de un millón de euros para que pymes y autónomos puedan paliar los gastos por los desperfectos de las fuertes lluvias

Francisco Salado subraya que la institución provincial vuelve a demostrar su compromiso con los municipios y su apoyo a la recuperación económica de empresas y negocios

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado hoy la concesión de ayudas a 42 municipios de la provincia por un importe total de 4,2 millones de euros para financiar los daños ocasionados por las danas registradas entre octubre de 2024 y marzo de 2025. Estos fondos corresponden al plan extraordinario de asistencia económica municipal, aprobado inicialmente en julio y al que se ha dado luz verde de manera definitiva tras analizar las 900 solicitudes planteadas por los ayuntamientos.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que las cantidades, que se transferirán de forma inmediata a cada municipio, son para atender los desperfectos ocasionados por las danas en infraestructuras y equipamientos municipales.

La institución provincial aprobó inicialmente un fondo de 10 millones de euros para atender las solicitudes de los ayuntamientos, que debían presentar justificación documental de los gastos realizados a través de facturas. Así, se van a financiar un total de 823 facturas presentadas los municipios por un total de 4.277.049,74 euros. Pero no se han podido atender otras 77 solicitudes de ayuntamientos al no disponer de facturas para justificar el gasto realizado.

Salado ha indicado que la cantidad que no se ha repartido de los 10 millones de euros previstos se incorporó al cuarto plan de asistencia económica municipal, aprobado en el pleno de septiembre y dotado con 39 millones de euros.

Francisco Salado ha recalcado que, de nuevo, la institución provincial vuelve a demostrar que es la principal aliada de los ayuntamientos, ayudándoles a hacer frente a los gastos que han tenido que afrontar por los graves desperfectos que ocasionaron las fuertes lluvias.

Las principales actuaciones llevadas a cabo por los ayuntamientos y que se financiarán con estas ayudas son la limpieza y arreglo de caminos y carriles con hormigonado y asfaltado en algunos casos; reparación de daños en infraestructuras municipales, como redes para abastecimiento de agua potable, pozos, depósitos y redes de saneamiento; y arreglo de desperfectos en equipamientos, como piscinas, parques infantiles, pabellones deportivos y elementos de alumbrado público.

Igualmente, estas ayudas servirán a los ayuntamientos para hacer frente a la retirada de lodos, fangos y arena para desatoro de tuberías y limpieza viaria, así como los gastos por suministro de cubas de agua, arreglo de escolleras, limpieza de cauces y estabilización de taludes.

Un millón de euros para pymes y autónomos

Por otro lado, hoy se publica en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria para la concesión de subvenciones de pymes y autónomos cuyos negocios se vieron afectados por las danas de 2024 . Se trata de una línea de ayudas, dotada con un millón de euros, para atender exclusivamente los gastos destinados a la reparación o reposición de daños en espacios afectados que se encuentren a pie de calle.

Salado ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es “contribuir a la reactivación de los negocios y ayudarles a paliar los gastos a los que tuvieron que hacer frente por los destrozos provocados por las fuertes lluvias”.

La convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, establece que las cuantías máximas a conceder a las personas beneficiarias de la subvención no podrá ser superior a 20.000 euros, IVA excluido, por establecimiento abierto al público. En este sentido, un solicitante puede ser beneficiario de tantas subvenciones como establecimientos tuviera abiertos al público en el momento del paso de las danas y hubieran sufrido daños a consecuencia de las mismas.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará mañana, a partir de las 9.00 horas, y finalizará cuando se agote el crédito presupuestario previsto en la convocatoria y, en todo caso, el 1 de noviembre.