Transcurrirá del 30 de marzo al 1 de abril de nueve de la mañana a dos de la tarde, al precio de 30 euros por participante, con opción de ampliar el horario antes de la entrada y después de la salida. Las plazas son limitadas y hay que reservarlas a través de un código QR

Coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa, la Asociación Corresponsales Juveniles, en colaboración con el Área de Juventud, pondrá en marcha una nueva edición de su campamento urbano destinado a niños y niñas de entre 4 y 12 años en las instalaciones de la Casa de la Juventud. Esta edición fue presentada ayer en rueda de prensa por el alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Juventud, Iraya Villalba.

El campamento se celebrará del 30 de marzo al 1 de abril de 09:00 a 14:00 horas y el precio es de 30 euros por participante, con la posibilidad de ampliar el horario, por 5 euros adicionales, en cada opción: Aula Matinal desde las 08:00 horas o Aula de Tarde hasta las 15:00 horas.

Los asistentes podrán disfrutar de una amplia programación de actividades, entre las que se incluyen talleres de manualidades, multideporte, bailes, actividades sensoriales, juegos, taller de cocina y papiroflexia, entre otras propuestas lúdicas y educativas.

Las plazas son limitadas y las inscripciones pueden realizarse a través del código QR disponible en el cartel anunciador de la actividad y en el siguiente enlace:

https://www.inscribirme.com/campamentosemanasanta20261

Para más información pueden acudir a la Casa de la Juventud en su horario de apertura, contactar en el teléfono 952415254 o a través del correo: juventud@alhaurindelatorre.es

Se trata, en palabras de la edil del Área, de una propuesta pensada para facilitar la conciliación familiar durante la Semana Santa y ofrecer a los más pequeños una experiencia divertida y enriquecedora. Villalba ha querido agradecer públicamente la implicación de los y las integrantes de la Asociación Corresponsales Juveniles, destacando la labor formativa que realizan y el papel esencial para las familias en la conciliación laboral y familiar en esos días.

