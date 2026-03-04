(Por Eduardo Madroñal Pedraza) “Esta maldita Guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Todas las circunstancias de mis desastres se relacionan con este nudo fatal (…)”. Napoleón.

“España ha sido terrible”, ha dicho Trump: “(…) España dijo que no podemos usar sus bases. (…) Podríamos usar sus bases si quisiéramos. Podríamos simplemente volar allí y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos”. Las gentes de España nos oponemos a la ley de la selva. Todas las gentes de bien, desde lo social a lo político y desde la derecha democrática a la izquierda de la izquierda, debemos condenar el ataque de Trump al gobierno español y a nuestro país, lo que es auténtico patriotismo.

Israel ataca a Sánchez por la posición española sobre el ataque a Irán: “¿Eso es estar en el ‘lado correcto’ de la historia?” Se ha puesto de moda eso de estar al lado correcto de la historia, tanto que lo usan los genocidas históricos y actuales. ¿Es estar al lado correcto de la historia que Estados Unidos naciera y se construyera sobre el genocidio de los pueblos indígenas? ¿y cuando Hitler lo hizo con los judíos, y Netanyahu con los palestinos?

Trump, Netanyahu y Hitler, somos iraníes, palestinos y judíos

Los ataques de Washington y Tel Aviv a Irán están provocando centenares de muertes, la inmensa mayoría de ellos civiles. EEUU e Israel ya han dejado claro hasta donde están dispuestos a llegar. Han bombardeado una escuela infantil en la localidad iraní de Minab, asesinando a 148 personas, la mayoría de ellas niñas. Y, como ya lo han hecho en Gaza, han lanzado misiles contra el hospital Gandhi en Teherán.

El verdadero lado correcto de la historia

Organizaciones progresistas de Irán, que sufren la represión del régimen teocrático, han condenado la agresión de EEUU e Israel. La Asociación Iraní pro-Derechos Humanos España, miembro de Pararlaguerra, “condena enérgicamente el ataque de EEUU e Israel contra Irán y lo considera una violación del derecho internacional contra un país soberano y un atentado contra los derechos humanos de las personas inocentes atrapadas en esta guerra. Creemos firmemente que ni Trump ni el carnicero del pueblo palestino, Netanyahu, tienen el más mínimo interés en establecer democracia y derechos humanos en Irán. Su objetivo es un Irán débil y sumiso que ponga sus enormes recursos naturales y sociales al servicio de ellos”. Y el Partido de la Izquierda de Irán ha rechazado tajantemente “los ataques de EEUU y del régimen mata-niños de Israel”, afirmando que “el cambio de régimen solo puede ser obra del pueblo iraní”.

La corriente principal de los pueblos del mundo es la condena de la agresión de EEUU e Israel, defendiendo la paz y el derecho internacional, y exigiendo el final de la guerra. En el Sur Global la mayoría de los países condenan la agresión y reclaman el fin de la guerra para buscar una solución diplomática.

En Hispanoamérica todos los gobiernos progresistas están en contra de la agresión. Brasil condena el ataque “en medio de las negociaciones” y llama a “respetar el derecho internacional”. Igualmente, el gobierno chileno de Boric que reclama el cese de la violencia. Y el gobierno mexicano llama a “luchar por la paz” y “defender la estabilidad en la región”, “privilegiando la vía diplomática” y “absteniéndose del uso de la fuerza”.

En EEUU también se rechaza la agresión de la superpotencia e Israel. Sólo el 27% de los estadounidenses aprueban los ataques, mientras que un 43% los condenan. Y el 70% de la población está en contra de intervenir en Irán.

Los pueblos del mundo sí, los genocidas no

El caos que EEUU e Israel han creado en Irán y en todo Oriente Medio es muy probablemente el preludio de una convulsión trágica aún mayor, pero, a pesar de su agresividad y del daño que generan, el hegemonismo está en retroceso. Desde el colapso de los sistemas coloniales hasta el final de la Guerra Fría, y el auge de los países del Sur Global, un mundo multipolar y unas relaciones internacionales democráticas son tendencias irreversibles de la época. La ley de la selva no tiene futuro y el hegemonismo se enfrenta a los pueblos del mundo.

Las gentes de todo el planeta debemos denunciar claramente la regresión a la ley de la selva. Seríamos la unidad más fuerte de la actual comunidad internacional. Una vez más se confirma que la igualdad soberana es la piedra angular de la paz global, mientras que la arrogancia y el acoso hacia los débiles son las causas raíz de los conflictos y las turbulencias. Los pueblos necesitan unirse más estrechamente, defender la justicia, defender el Estado de derecho y practicar el multilateralismo para eliminar por completo la política hegemonista de poder militar.

Eduardo Madroñal Pedraza