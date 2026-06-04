Las altas temperaturas han regresado con fuerza a la provincia de Málaga y todo apunta a que el ambiente plenamente veraniego continuará durante los próximos días. En municipios del interior como Alhaurín de la Torre, los termómetros podrían alcanzar valores cercanos a los 35 y 36 grados, especialmente durante las horas centrales de la jornada.

Según explica el colaborador meteorológico de Diario Alhaurín, Iván Chamizo, el regreso del terral suave a la provincia favorecerá un nuevo ascenso de las temperaturas, aunque en esta ocasión estará acompañado por algunas rachas moderadas de viento que contribuirán a hacer más llevadera la sensación térmica.

Ante esta situación, los expertos recomiendan extremar las precauciones, especialmente entre las personas mayores, los niños pequeños y quienes desarrollan su actividad laboral al aire libre.

Entre las principales recomendaciones destacan mantener una correcta hidratación, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor, utilizar ropa ligera y de colores claros y permanecer en lugares frescos y bien ventilados siempre que sea posible.

También se recuerda la importancia de no dejar nunca a personas o animales en el interior de vehículos estacionados, donde la temperatura puede aumentar rápidamente en cuestión de minutos.

Con el verano a las puertas, las previsiones apuntan a que las altas temperaturas seguirán siendo frecuentes en las próximas semanas, por lo que la prevención y el sentido común serán fundamentales para minimizar los efectos del calor.

Información meteorológica: Iván Chamizo.