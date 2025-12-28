El gran evento para toda la familia se celebra domingo, lunes y martes de 11 a 14 y de 16 a 20 horas, con entrada gratuita. Hay un servicio de bus lanzadera con salida desde la avenida Isaac Peral

Este domingo ha quedado inaugurada una nueva edición del gran evento infantil gratuito ‘Creando Navidad’ que organiza el Área de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento en colaboración con la empresa Fiestas Mágicas. El evento, que se desarrolla desde hoy domingo hasta el martes 30 en el Edificio de Promoción de El Peñón debido a las previsiones de lluvia, ha sido inaugurado por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García; así como otros ediles de la Corporación Municipal.

Una vez más la empresa alhaurina Fiestas Mágicas es la que se encarga de todas las actividades, talleres, juegos y actuaciones que van a conformar el programa de la cita. De esta manera se podrá disfrutar con talleres de manualidades y pintacaras, la presencia del cartero real, los personajes de animación más conocidos por todos, juegos y castillos hinchables.

Este domingo la principal atracción ha sido un gran castillo hinchable de princesas Disney. En el escenario cada día habrá canciones infantiles con Alicia a las cuatro de la tarde, juegos desde las cuatro y media y a las cinco karaoke para todos. Hoy a las seis se cantarán villancicos, mañana lunes 29 a la misma hora un mago demostrará sus dotes y el martes 30 tiene lugar el show sombrerero. Cada tarde a las siete se cerrará la jornada en el escenario con las canciones infantiles de Alicia nuevamente.

Es posible disfrutar de Creando Navidad en horario de mañana, desde las 11 a las 14 horas; y por la tarde de 16 a 20 horas.

El alcalde ha animado a participar en la cita y ha destacado el carácter gratuito de la misma «para que todos los niños y niñas tengan donde disfrutar en esta Navidad» de forma segura y responsable. Además, ha destacado la rápida reorganización del evento al conocer las previsiones de lluvia y ha asegurado que este es un lugar «magnífico» para celebrar el mismo por lo que ha agradecido el trabajo de todas las áreas municipales y de la empresa organizadora en tiempo récord.

Cabe recordar que existe un servicio gratuito de autobús lanzadera desde la Avenida de Isaac Peral hasta el mismo Edificio de Promoción y viceversa durante los tres días y en el horario de apertura de ‘Creando Navidad’ que es de 11 a 14 horas por las mañanas y de 16 a 20 horas por las tardes.