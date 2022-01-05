Provincia Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 628.319 596.390 Cádiz 1.077.995 1.029.956 Córdoba 688.162 659.157 Granada 801.160 765.921 Huelva 457.153 435.771 Jaén 555.746 532.188 Málaga 1.381.105 1.318.761 Sevilla 1.696.914 1.619.678 Total Andalucía 7.286.554 (86,0% población) (94,7% > 12 años) (90,0% > 5 años) 6.957.822 (82,2% población) (93,1% > 12 años) (86,0% > 5 años)

* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

Provincia Personas con 3ª dosis (totales) Personas mayores de 60 años con 3ª dosis Personas entre 50 y 59 años con 3ª dosis Personas entre 5 y 11 años con al menos 1 dosis Almería 172.701 125.480 20.088 20.359 Cádiz 312.617 235.757 29.626 34.436 Córdoba 245.380 184.806 27.888 21.652 Granada 261.917 192.108 30.312 23.528 Huelva 141.049 99.027 15.024 13.665 Jaén 194.374 144.190 23.424 17.082 Málaga 394.680 304.255 37.028 38.349 Sevilla 501.548 365.764 53.499 55.234 Total Andalucía 2.224.266 1.651.387 236.889 224.305

H o s p i t a l i z a c i ó n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.333 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 194 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (71 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Cádiz (175 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI), Córdoba (153 hospitalizaciones, de las que 27 en UCI), Granada (188 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Huelva (58 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Jaén (86 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Málaga (298 hospitalizaciones, de las que 48 en UCI) y Sevilla (304 hospitalizaciones, de las que 46 en UCI).

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Almería 86.707 (+897) 4.697 (+13) 809 (+3) 958 (+2) Cádiz 140.738 (+866) 6.812 (-1) 693 (0) 1.635 (0) Córdoba 100.344 (+846) 5.740 (+16) 707 (+2) 1.125 (+2) Granada 131.993 (+803) 9.558 (+67) 1.195 (+2) 1.898 (+1) Huelva 57.728 (+612) 3.072 (+4) 232 (0) 427 (0) Jaén 81.403 (+1.132) 5.462 (+27) 507 (0) 1.104 (+2) Málaga 197.551 (+972) 11.304 (+44) 1.056 (+2) 2.069 (+3) Sevilla 220.943 (+1.260) 13.531 (+21) 1.307 (+1) 2.383 (+2) Total 1.017.407 (+7.388) 60.176 (+191) 6.506 (+10) 11.599 (+12)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 1.555.11

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.