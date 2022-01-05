|Provincia
|Personas con al menos una
dosis
|Personas con
pauta completa
|
Almería
|
628.319
|
596.390
|
Cádiz
|
1.077.995
|
1.029.956
|
Córdoba
|
688.162
|
659.157
|
Granada
|
801.160
|
765.921
|
Huelva
|
457.153
|
435.771
|
Jaén
|
555.746
|
532.188
|
Málaga
|
1.381.105
|
1.318.761
|
Sevilla
|
1.696.914
|
1.619.678
|
Total
Andalucía
|
7.286.554
(86,0% población) (94,7% > 12 años) (90,0% > 5 años)
|
6.957.822
(82,2% población) (93,1% > 12 años) (86,0% > 5 años)
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
|
Provincia
|
Personas con 3ª dosis
(totales)
|
Personas mayores de
60 años con
3ª dosis
|
Personas entre 50 y 59 años con 3ª dosis
|
Personas entre 5 y 11 años con al menos 1 dosis
|
Almería
|
172.701
|
125.480
|
20.088
|
20.359
|
Cádiz
|
312.617
|
235.757
|
29.626
|
34.436
|
Córdoba
|
245.380
|
184.806
|
27.888
|
21.652
|
Granada
|
261.917
|
192.108
|
30.312
|
23.528
|
Huelva
|
141.049
|
99.027
|
15.024
|
13.665
|
Jaén
|
194.374
|
144.190
|
23.424
|
17.082
|
Málaga
|
394.680
|
304.255
|
37.028
|
38.349
|
Sevilla
|
501.548
|
365.764
|
53.499
|
55.234
|
Total
Andalucía
|
2.224.266
|
1.651.387
|
236.889
|
224.305
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.333 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 194 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (71 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Cádiz (175 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI), Córdoba (153 hospitalizaciones, de las que 27 en UCI), Granada (188 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Huelva (58 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Jaén (86 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Málaga (298 hospitalizaciones, de las que 48 en UCI) y Sevilla (304 hospitalizaciones, de las que 46 en UCI).
|
Provincia
|
Positivos
PDIA
|
Hospitalización
|
UCI
|
Fallecimientos
|
Almería
|86.707
(+897)
|4.697
(+13)
|809
(+3)
|958
(+2)
|
Cádiz
|140.738
(+866)
|6.812
(-1)
|693
(0)
|1.635
(0)
|
Córdoba
|100.344
(+846)
|5.740
(+16)
|707
(+2)
|1.125
(+2)
|
Granada
|131.993
(+803)
|9.558
(+67)
|1.195
(+2)
|1.898
(+1)
|
Huelva
|57.728
(+612)
|3.072
(+4)
|232
(0)
|427
(0)
|
Jaén
|81.403
(+1.132)
|5.462
(+27)
|507
(0)
|1.104
(+2)
|
Málaga
|197.551
(+972)
|11.304
(+44)
|1.056
(+2)
|2.069
(+3)
|
Sevilla
|220.943
(+1.260)
|13.531
(+21)
|1.307
(+1)
|2.383
(+2)
|
Total
|1.017.407 (+7.388)
|60.176
(+191)
|6.506
(+10)
|11.599
(+12)
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 1.555.11
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.