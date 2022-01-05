Provincia Personas con al menos una

dosis

 Personas con

pauta completa
 

Almería

  

628.319

  

596.390
 

Cádiz

  

1.077.995

  

1.029.956
 

Córdoba

  

688.162

  

659.157
 

Granada

  

801.160

  

765.921
 

Huelva

  

457.153

  

435.771
 

Jaén

  

555.746

  

532.188
 

Málaga

  

1.381.105

  

1.318.761
 

Sevilla

  

1.696.914

  

1.619.678
 

Total

Andalucía

  

7.286.554

 

(86,0% población) (94,7% > 12 años) (90,0% > 5 años)

  

6.957.822

 

(82,2% población) (93,1% > 12 años) (86,0% > 5 años)

 

* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

 

Provincia

  

Personas con 3ª dosis

 

(totales)

  

Personas mayores de

60 años con

3ª dosis

  

Personas entre 50 y 59 años con 3ª dosis

  

Personas entre 5 y 11 años con al menos 1 dosis
 

Almería

  

172.701

  

125.480

  

20.088

  

20.359
 

Cádiz

  

312.617

  

235.757

  

29.626

  

34.436
 

Córdoba

  

245.380

  

184.806

  

27.888

  

21.652
 

Granada

  

261.917

  

192.108

  

30.312

  

23.528
 

Huelva

  

141.049

  

99.027

  

15.024

  

13.665
 

Jaén

  

194.374

  

144.190

  

23.424

  

17.082
 

Málaga

  

394.680

  

304.255

  

37.028

  

38.349
 

Sevilla

  

501.548

  

365.764

  

53.499

  

55.234
 

Total

Andalucía

  

2.224.266

  

1.651.387

  

236.889

  

224.305

 

Hospitalización:

La   Consejería   de   Salud   y   Familias   informa   de  que,   actualmente,   1.333  pacientes confirmados  con  COVID-19  permanecen  ingresados  en  los  hospitales andaluces,  de los que 194 se encuentran en UCI.

Por  provincias:  en  Almería  (71  hospitalizaciones,  de  las  que  18  en UCI),  Cádiz  (175 hospitalizaciones,  de las que 10 en UCI), Córdoba (153 hospitalizaciones, de las que 27 en UCI),  Granada  (188  hospitalizaciones,  de  las  que  25  en UCI),  Huelva  (58 hospitalizaciones,  de las que 8 en UCI), Jaén (86 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Málaga (298 hospitalizaciones,  de las que 48 en UCI) y Sevilla (304 hospitalizaciones,  de las que 46 en UCI).

 

Provincia

  

Positivos

PDIA

  

Hospitalización

  

UCI

  

Fallecimientos
 

Almería

 86.707

(+897)

 4.697

(+13)

 809

(+3)

 958

(+2)
 

Cádiz

 140.738

(+866)

 6.812

(-1)

 693

(0)

 1.635

(0)
 

Córdoba

 100.344

(+846)

 5.740

(+16)

 707

(+2)

 1.125

(+2)
 

Granada

 131.993

(+803)

 9.558

(+67)

 1.195

(+2)

 1.898

(+1)
 

Huelva

 57.728

(+612)

 3.072

(+4)

 232

(0)

 427

(0)
 

Jaén

 81.403

(+1.132)

 5.462

(+27)

 507

(0)

 1.104

(+2)
 

Málaga

 197.551

(+972)

 11.304

(+44)

 1.056

(+2)

 2.069

(+3)
 

Sevilla

 220.943

(+1.260)

 13.531

(+21)

 1.307

(+1)

 2.383

(+2)
 

Total

 1.017.407 (+7.388) 60.176

(+191)

 6.506

(+10)

 11.599

(+12)

 

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía:  1.555.11

*  Las  oscilaciones  en  el  número  absoluto  de  datos  dependen  de  diferentes  factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

