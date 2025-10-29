El Alhaurín de la Torre C. F., único licitador que se presentó al segundo concurso convocado por el Ayuntamiento, ya ha aportado el canon y la documentación correspondiente y se ocupará de la explotación de ambas instalaciones por un plazo de dos años prorrogables

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha adjudicado al Alhaurín de la Torre C. F. el contrato público para la concesión de la gestión de las instalaciones de bar / barra para bebida y comidas ubicadas en dos estadios deportivos de propiedad municipal: el de Los Manantiales y el de Carranque.

El club local fue el único licitador que se presentó a esta segunda licitación, después de que la primera, que salió meses atrás con la idea de que los bares estuvieran disponibles al inicio de la temporada, quedara desierta. En aquel primer concurso, el Alhaurín de la Torre C. F. presentó una oferta de 4.000 € para el lote de Carranque y 3.100 € para el de Los Manantiales, pero no abonó ningún canon. Sí que pudo adjudicarse la explotación de la barra del tercer estadio municipal, el de El Pinar, por 6.309 euros.

En esta segunda licitación, el club presentó una oferta de 3.800 euros para Carranque y 3.000 euros para el de Los Manantiales, habiendo abonado ya las cantidades necesarias y presentada la documentación correspondiente. El plazo de la concesión es de dos años prorrogables (dos posibles prórrogas de dos años cada una).