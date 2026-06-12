La Delegación Territorial en Málaga de la Federación Andaluza de Balonmano celebró ayer la entrega de los ‘Premios Málaga de Balonmano’ en la Casa de la Cultura de Alhaurín de la Torre.

El evento arrancó reconociendo la corta pero intensa carrera profesional de Laura Sánchez, ex jugadora del Costa del Sol, que recibió el galardón a su trayectoria deportiva tras su reciente retirada. David García Artacho, por su extenso y productivo paso por el mundo del arbitraje; Alberto Camas, directivo y ex presidente del Trops Málaga; y Daniel Ibáñez, entrenador del equipo juvenil del mismo club, también fueron distinguidos.

La empresa de formación Tierra de Maestros recogió el Premio Mecenas; los colegios Puertosol y El Romeral recibieron los galardones Juego Limpio y Afición 10, respectivamente. En el apartado institucional también fueron reconocidos los ayuntamientos de Málaga y Alhaurín de la Torre, la Diputación de Málaga y los clubes Los Dólmenes Antequera, Balonmano Málaga y Trops Málaga.

Del mismo modo, las jugadoras malagueñas campeonas de Europa y del Mundo con la selección nacional juvenil femenina, así como los jugadores subcampeones de Europa y campeones del Mundo con el combinado juvenil masculino, recibieron un reconocimiento especial.

Los participantes en la Liga de Promoción Diputación de Málaga y los siete ideales de las categorías infantil y cadete, tanto masculinas como femeninas, elegidos por los entrenadores, también tuvieron un protagonismo destacado durante la gala.

La ceremonia concluyó con la entrega de dos reconocimientos cargados de emoción: el Trofeo José Luis Pérez Canca a los Valores, otorgado a Joaquín Fernández Lozano, delegado del Costa del Sol durante la presidencia de Carmen Morales, y un homenaje especial a Miguel Ángel Soto, figura clave del balonmano antequerano fallecido el pasado mes de octubre.