Antonio Ventsislavov Petkov y Eva Hollander Vilches conquistan la Mini Trail en una jornada marcada por la participación y el buen ambiente deportivo

Alhaurín de la Torre ha vuelto a convertirse este domingo en epicentro del trail running con la celebración de la XII edición del Trail “La Conquista del Paraíso”, una cita ya consolidada en el calendario deportivo provincial y organizada por el C.D. Alpino Jarapalos, con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento.

Más de 1.000 corredores y corredoras se dieron cita en las distintas pruebas programadas a lo largo de la mañana, en una jornada que destacó tanto por el alto nivel competitivo como por la excelente organización.

La prueba reina, con un recorrido de 25 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo, dio comienzo a las 9:00 horas. El triunfo absoluto fue para Alberto Gamero Benítez, del Alpino Benalmádena, que cruzó la meta con un tiempo de 2:01:33. Le acompañaron en el podio Antonio Herrera Aragón, vencedor de la edición anterior, con 2:04:19, y Juan Jesús Bravo Luna, del C.D. Fuente del Acebuche, con 2:05:10.

En categoría femenina, la victoria fue para Cristina Salazar Ramírez, del club Brother & Sisters Trail, con un crono de 2:36:39, seguida de Laura Liñán Jiménez, del Alpino Jarapalos (2:44:12), y Nazaret Escudero Valencia, del Atletismo Campillos (2:47:12).

Pocos minutos después tomó protagonismo la emotiva participación de los equipos de la categoría Joëlette, con siete formaciones que volvieron a demostrar que el deporte de montaña también es sinónimo de inclusión y superación personal.

A las 9:30 horas se dio la salida a la Mini Trail, con 12,63 kilómetros y 612 metros de desnivel, donde el vencedor fue Antonio Ventsislavov Petkov, del C.D. Trail Runners Nueva Málaga, con un tiempo de 1:01:44, seguido de Lucas Gámez Zea y Sergio Padilla Nieto. En féminas, la ganadora fue Eva Hollander Vilches, del C.P. Mijas Trail La Vega Training Club, con 1:19:40, por delante de Rocío Agüera Brescia y Mia Pickford.

La jornada se completó con carreras infantiles de 1.500 y 400 metros, que registraron una excelente participación y pusieron el broche festivo a una mañana dedicada al deporte y a la naturaleza.

Los resultados completos pueden consultarse en la plataforma oficial de cronometraje.

Enhorabuena a todos los participantes y a la organización por una nueva edición de éxito.