El Ayuntamiento ha activado a las 11:40 horas de hoy la fase 0 del Plan Territorial de Emergencias en el ámbito local, ante el aviso naranja emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por precipitaciones intensas. Según las previsiones oficiales, el episodio de lluvias dará comienzo a partir de las 18:00 horas, con especial incidencia en nuestra comarca y en el término municipal.

El operativo preventivo se ha puesto en marcha con el objetivo de reforzar la coordinación entre los distintos servicios municipales, cuerpos de seguridad y dispositivos de respuesta ante posibles incidencias ocasionadas por el temporal.

Las autoridades locales recomiendan a la ciudadanía extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y prestar especial atención a zonas susceptibles de acumulación de agua como arroyos, pasos subterráneos y áreas inundables.

Desde 112 Andalucía se recuerda que, ante cualquier emergencia, se debe llamar exclusivamente al teléfono 112, operativo 24 horas.

Asimismo, se insiste en la importancia de consultar únicamente fuentes oficiales para seguir la evolución del aviso meteorológico. Desde este diario iremos actualizando la situación en base a la información verificada por los organismos competentes.

🔹 Recomendaciones básicas ante el episodio de lluvias intensas:

Evite circular por carreteras secundarias, barrancos o cauces.

No atraviese zonas anegadas, ni a pie ni en vehículo.

Asegure balcones, terrazas y objetos exteriores que puedan desprenderse.

Mantenga precaución en sótanos y garajes susceptibles de inundación.

Pedimos a la población responsabilidad y calma, evitando la difusión de rumores o mensajes no contrastados que puedan generar desinformación.

Seguimiento actualizado y datos verificados:

📌 Diario Alhaurín / 103 Málaga

📡 Información oficial procedente de AEMET y 112 Andalucía

y comunicados Oficiales de los Ayuntamiento