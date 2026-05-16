Tras la misa, la comitiva partió desde la parroquia recorrió distintos puntos del municipio. En el parque se vivieron los momentos más emotivos del día

Este sábado ha tenido lugar la tradicional misa de salida del Grupo Parroquial de Nuestra Señora del Rocío de Alhaurín de la Torre, una jornada cargada de emoción, fe y convivencia que reunió a numerosos vecinos, hermanos y devotos en torno a uno de los momentos más esperados del calendario rociero local.

La comitiva partió desde la Parroquia de San Sebastián tras la celebración de la eucaristía, iniciando posteriormente su recorrido por distintos puntos del municipio. El itinerario pasó por la plaza San Francisco antes de continuar hasta el Parque Municipal, donde se vivieron algunos de los momentos más especiales de la jornada en un ambiente marcado por los cantes, las sevillanas y el fervor rociero.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, junto al concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García, y otros miembros de la Corporación Municipal, quisieron acompañar al grupo parroquial en este emotivo inicio del camino, mostrando así el respaldo institucional a una tradición profundamente arraigada en el municipio.

Durante la jornada, Andrés García destacó la importancia de seguir respaldando este tipo de celebraciones que forman parte de la identidad cultural y religiosa de Alhaurín de la Torre, subrayando además el gran ambiente de convivencia que cada año genera esta cita.

Por su parte, el presidente del Grupo Parroquial, Nacho Guillén, agradeció el acompañamiento de todos los vecinos y el apoyo recibido tanto por parte del Ayuntamiento como de los numerosos rocieros que participaron en la salida, resaltando la emoción con la que se vive siempre este momento tras meses de preparación.

La jornada transcurrió en un ambiente festivo y de hermandad, consolidando una vez más esta cita como uno de los grandes encuentros de devoción popular del municipio.

AYER VIERNES, OFRENDA FLORAL Y DE ROMERO

La Parroquia de San Sebastián vivió este viernes una emotiva jornada con motivo de la celebración de la tradicional Ofrenda de Romero y Claveles a la Virgen del Rocío, un acto cargado de fervor y devoción que cada año marca uno de los momentos más especiales previos a la salida de los peregrinos hacia la aldea almonteña.

Decenas de vecinos, hermanos y devotos participaron en esta cita tan señalada para el Grupo Parroquial de Nuestra Señora del Rocío de Alhaurín de la Torre, llenando el templo de romero, claveles y plegarias en honor a la Blanca Paloma. El ambiente estuvo marcado por la emoción, la convivencia y los últimos preparativos antes del esperado inicio del camino.

El acto contó con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova, así como del concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García, quienes quisieron acompañar al grupo parroquial en uno de los encuentros más significativos del calendario rociero local, mostrando así el respaldo institucional a una tradición profundamente arraigada en el municipio.

Durante la ofrenda, el presidente del Grupo Parroquial, Nacho Guillén, puso en valor la importancia de seguir manteniendo vivo el espíritu rociero generación tras generación, destacando la unión y el compromiso de todos los hermanos que hacen posible cada año esta salida.

Asimismo, desde el grupo parroquial agradecieron la implicación de vecinos, colaboradores y entidades que contribuyen al desarrollo de todos los actos organizados durante el año y, especialmente, de los preparativos de la romería.

La jornada concluyó en un ambiente de emoción compartida entre los asistentes, que ultimaron los detalles para la salida de este sábado, uno de los momentos más esperados por todos los rocieros alhaurinos.