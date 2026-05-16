Las pistas municipales de pádel Francis Ceballos, situadas en la barriada de Los Manantiales de Alhaurín de la Torre, han acogido durante este fin de semana una nueva cita deportiva del circuito Siux Even Padel Tour, un evento que finalmente pudo desarrollarse tras verse obligado a interrumpirse la pasada semana debido a las lluvias.

Numerosos jugadores y aficionados al pádel se dieron cita en las instalaciones municipales para disfrutar de una competición marcada por el buen ambiente, la convivencia deportiva y un alto nivel de juego en las distintas categorías participantes.

El torneo reunió a parejas procedentes de diferentes puntos de la provincia, consolidando una vez más a las pistas Francis Ceballos como uno de los referentes del pádel amateur y federado en la comarca del Guadalhorce y la provincia de Málaga.

La lluvia obligó a aplazar parte de la competición el pasado fin de semana, aunque finalmente la organización pudo completar el desarrollo del torneo en unas jornadas donde no faltaron partidos muy disputados, entrega de premios y actividades relacionadas con el circuito.

Desde la organización del Siux Even Padel Tour destacaron la buena respuesta de participación y el magnífico ambiente vivido en las instalaciones de Los Manantiales, agradeciendo además la colaboración de participantes, patrocinadores y asistentes tras las complicaciones meteorológicas sufridas en días anteriores.

El pádel continúa así consolidándose como una de las disciplinas deportivas con mayor crecimiento en Alhaurín de la Torre, donde las pistas municipales registran una intensa actividad tanto en torneos como en entrenamientos y encuentros sociales a lo largo de todo el año.