La Finca Municipal El Portón acoge este sábado, 25 de julio, una de las citas más esperadas del verano cultural de Alhaurín de la Torre, con entrada gratuita y un cartel que reúne música, baile y folclore andaluz

La música rociera volverá a sonar con fuerza este sábado 25 de julio en la Finca Municipal El Portón, que será escenario de la XVIII edición del Portón Rociero, una cita ya consolidada dentro de la programación estival de Alhaurín de la Torre y que reunirá a numerosos aficionados al folclore andaluz.

El espectáculo comenzará a las 21:30 horas y contará con entrada libre, ofreciendo una velada en la que no faltarán las sevillanas, los fandangos, los verdiales y la danza tradicional.

Un cartel con protagonismo para los grupos locales y el folclore andaluz

Sobre el escenario actuarán:

🎶 Coro Trébol de Agua (Alhaurín de la Torre)

🎶 Grupo A la Grupa

🎶 Coro de la Hermandad del Rocío de Torremolinos

🎶 Panda de Verdiales Raíces de Málaga

💃 Escuela de Danza Mar de Rosas

La gala estará presentada por Javier León, que será el encargado de conducir una noche en la que la música y las tradiciones populares volverán a ser protagonistas.

Una cita imprescindible del verano

El Portón Rociero se ha convertido, tras dieciocho ediciones, en uno de los eventos más destacados del calendario cultural veraniego de Alhaurín de la Torre, reuniendo cada año a cientos de vecinos y visitantes en un ambiente familiar y festivo.

La actividad está organizada por el Coro Trébol de Agua, con la colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y Turismo y Planificación Costa del Sol.

Desde la organización animan a vecinos y visitantes a disfrutar de una noche dedicada a las raíces andaluzas, donde la música, el baile y la convivencia volverán a llenar el Auditorio de El Portón.