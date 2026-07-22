El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y la Asociación Española Contra el Cáncer organizan esta cita solidaria, que se celebrará el próximo sábado 25 de julio en Lauro Golf. La recaudación se destinará a financiar la investigación oncológica y los servicios gratuitos que la entidad presta a pacientes y familiares del municipio.

Deporte y solidaridad unidos por una gran causa

Alhaurín de la Torre acogerá este sábado, 25 de julio, la primera edición del Torneo de Golf Contra el Cáncer, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento y organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con el objetivo de convertir esta competición en una cita fija dentro del calendario deportivo y solidario de la localidad.

El torneo se disputará en las instalaciones de Lauro Golf bajo la modalidad Pareja Mejor Bola Stableford, con salida al tiro a las 08:30 horas.

La presentación oficial contó con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina; el edil de Deportes, Sergio Cortés; la gerente provincial de la AECC en Málaga, Carmen Litrán; la presidenta de la Junta Local de la asociación, Elena Gil; y el director de Lauro Golf, Jaime Ravina.

Fondos para la investigación y el apoyo a pacientes

El objetivo principal del torneo es recaudar fondos para seguir financiando la investigación contra el cáncer y mantener los servicios gratuitos que la Asociación Española Contra el Cáncer ofrece a pacientes y familiares de Alhaurín de la Torre.

La gerente provincial de la AECC, Carmen Litrán, agradeció el respaldo institucional y destacó que cada inscripción permitirá continuar ofreciendo atención psicológica, acompañamiento social, orientación sanitaria y apoyo a las familias, además de impulsar nuevos proyectos de investigación.

Solo durante el último año, la Asociación destinó más de 810.000 euros a investigación oncológica en la provincia de Málaga, una cifra que supera los 3,1 millones de euros en los últimos cinco años.

Premios y sorteo para los participantes

La competición repartirá premios para:

Las seis primeras parejas clasificadas.

Mejor pareja Scratch.

Mejor pareja femenina.

Bola más cercana en categoría Junior (menores de 18 años).

Además, tras la entrega de trofeos se celebrará un gran sorteo de regalos gracias a la colaboración de numerosas empresas e instituciones.

Últimos días para inscribirse

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 23 de julio, o hasta completar el aforo previsto.

Los interesados pueden formalizar su participación:

📞 675 387 578

📧 info@laurogolf.es

Amplio respaldo institucional y empresarial

La primera edición del torneo cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y la colaboración de entidades como Sabor a Málaga, Vithas Málaga, McArthurGlen Designer Outlet Málaga, Fundación Idiliq, Viajes Master y Aceitunas Bravo, que aportarán premios y regalos para los participantes.

Desde el Consistorio se ha destacado el valor de este tipo de iniciativas que combinan deporte, solidaridad y compromiso social, al tiempo que la organización anima a los aficionados al golf a participar en una jornada que busca convertirse en un referente solidario dentro de la provincia de Málaga.