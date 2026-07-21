Empresas y organismos oficiales mantienen abiertos varios procesos de selección para cubrir puestos de trabajo en Alhaurín de la Torre y municipios cercanos.
Las empresas continúan buscando profesionales para incorporarse a sus plantillas en Alhaurín de la Torre y su entorno. Entre las vacantes disponibles destacan oportunidades en los sectores de la logística, la sanidad veterinaria, el mantenimiento industrial y la atención a personas mayores, además de una oferta para enfermería en una residencia del municipio.
Estas son las ofertas activas más destacadas:
📦 Mozo/a de carga y descarga
Empresa ubicada en Alhaurín de la Torre busca un/a mozo/a para realizar tareas de recepción y clasificación de mercancías, preparación de pedidos, etiquetado, embalaje, inventarios y control de stock.
Se ofrece:
- Contrato fijo discontinuo.
- Jornada completa.
- Turnos rotativos.
- Salario bruto mensual de 1.550 euros.
Requisitos:
- Formación como operador/a de carretilla elevadora.
- Se valorarán conocimientos básicos de inglés.
👉 Inscríbete aquí:
https://saempleo.es/ags/candidaturas/lista-ofertas-publicas/detalle-oferta?ofertaId=01-2026-32584&origin=portal-candidatura
🐾 Veterinario/a especialista en cirugía
El hospital veterinario AniCura Alhaurín de la Torre incorpora un/a veterinario/a diplomado/a en cirugía para reforzar su equipo.
Se ofrece:
- Jornada completa.
- Cirugía avanzada de pequeños animales.
- Trabajo multidisciplinar en hospital de referencia.
Requisitos:
- Diplomatura o certificación ECVS o ACVS.
- Experiencia en cirugía de tejidos blandos, ortopedia y neurología.
👉 Inscríbete aquí:
https://www.linkedin.com/jobs/view/4423922891/
🔧 Técnico/a de mantenimiento y reparación
HOTELSA selecciona un/a técnico/a para cubrir temporalmente una baja médica.
Se ofrece:
- Jornada completa.
- Incorporación inmediata.
- Salario bruto mensual de 1.500 euros.
Requisitos:
- Formación Profesional de Grado Medio en Electricidad y Electrónica.
- Experiencia mínima de un año.
- Permiso de conducir.
👉 Inscríbete aquí:
https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/tecnico-mantenimiento-reparacion/of-i8b5128e10044c5a1a956185b567196
👵 Empleada de hogar interna
Se necesita una empleada de hogar interna para atender a dos personas mayores con problemas de movilidad en Fuengirola.
Se ofrece:
- Alojamiento y manutención.
- Habitación y baño propios.
- Salario de 900 euros mensuales.
- Descanso semanal y tiempo libre diario.
👉 Inscríbete aquí:
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-empleada-hogar-interna/busco_interna_para_senora_de_87_anos_-5233693.htm
🩺 Enfermero/a para residencia de mayores
Una residencia de mayores de Alhaurín de la Torre mantiene abierto un proceso de selección para incorporar un/a profesional de Enfermería con disponibilidad de incorporación inmediata.
La oferta ha sido publicada por la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Málaga.
👉 Consulta la oferta aquí:
https://www.malagaempleo.com/ofertas.html
Las personas interesadas pueden consultar las condiciones completas y presentar su candidatura a través de los enlaces oficiales de cada oferta.