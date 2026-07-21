Es la novena víctima por violencia de género en 2026 en Andalucía

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz el presunto asesinato de una mujer de 29 años en Antequera (Málaga). Un caso que ha sido confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, junto a otro crimen en la provincia de Toledo, y que supone la novena víctima mortal por violencia de género en Andalucía en 2026 y la número 31 en España en el ámbito de la pareja o expareja. Existían denuncias previas y era usuaria del Centro Municipal de Información a la Mujer de Antequera, que cofinancia el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). La víctima tenía una niña y un niño menores de edad. El presunto agresor se ha quitado la vida.

Loles López ha mostrado su “rabia e indignación” ante el presunto crimen machista de María, que deja dos menores huérfanos. Asimismo, en su nombre y en el del Gobierno andaluz ha lamentado esta “nueva barbarie” y ha transmitido su condena ante este crimen. Al mismo tiempo ha trasladado el pésame y su apoyo a la familia de la víctima.

La consejera ha recordado que la Junta de Andalucía cuenta con una batería de recursos, programas y servicios a disposición de las víctimas que “buscan la recuperación integral, tanto psicológica como emocional y socioeconómica de las mujeres y sus hijas e hijos”. Los servicios especializados de Andalucía están operativos las 24 horas del día y los 365 días. En concreto, ha incidido en el teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999. También ha apelado “a la unidad” de todas las administraciones e instituciones, así como al conjunto de la ciudadanía andaluza, “de hombres y mujeres”.

La responsable andaluza ha avanzado que se ha activado el servicio de apoyo psicológico en crisis para ayudar a la familia a afrontar esta terrible situación. Este recurso se activa tras un crimen machista, así como en casos graves de violencia de género con tentativa de homicidio, para favorecer la recuperación emocional de las personas allegadas de las mujeres asesinadas a través de la atención psicológica en crisis y de apoyo al duelo.

En la actualidad, Andalucía acumula 290 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003 y en España el número asciende a 1.372 desde que se empezaron a contabilizar este tipo de asesinatos. Asimismo, hay 530 menores de edad huérfanos desde 2013, 114 en Andalucía.

Las víctimas de violencia de género cuentan con el teléfono de atención 900 200 999, es un recurso gratuito y permanente, disponible durante las 24 horas, todos los días del año y está operativa para toda Andalucía. Es anónimo y confidencial y está atendido por un equipo humano formado por personal de las ramas de la Psicología, Derecho y Trabajo Social. Además, gestiona el acogimiento de emergencia de las víctimas en la red de centros de acogida para víctimas de esta violencia.

El Gobierno andaluz considera la violencia de género una grave vulneración de los Derechos Humanos, siendo el asesinato la expresión más grave del machismo y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral, principalmente de las mujeres que la sufren y enfrentan.