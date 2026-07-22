El concierto de La Última Fila reunió a numerosas personas en la plaza de San Francisco dentro de esta iniciativa para apoyar a grupos locales e incentivar el comercio y la hostelería. La siguiente parada será el 11 de agosto en la avenida Isaac Peral con Amazona Rock

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La plaza de San Francisco, en pleno Barrio Viejo de Alhaurín de la Torre, ha sido escenario este martes de la segunda cita programada en este verano de 2026 dentro del ciclo musical ‘De plaza en plaza’, que organiza el Área de Grandes Eventos y de Actividades en El Portón, y que ha llevado la música hasta este emblemático rincón en una noche calurosa pero que ha contado con el respaldo del público que ha abarrotado la plaza.

En esta ocasión se ha podido disfrutar con la música de La Última Fila, un tributo al mítico dúo formado por Manolo García y Quimi Portet que ha interpretado algunos de sus temas más emblemáticos, como ‘Insurrección’, ‘Aviones plateados’ o ‘Como un burro amarrado en la puerta del baile’, ofreciendo un recorrido por una de las etapas más brillantes del pop-rock español que ha hecho vibrar a los presentes y a los fans de este recordado grupo. ‘La Última Fila’ está integrado por tres componentes alhaurinos y tres malagueños y ha hecho vibrar a la plaza.

‘De plaza en plaza’ ha llegado de esta manera a otra rincón más de Alhaurín de la Torre como una propuesta que combina conciertos al aire libre, gastronomía y apoyo a la hostelería local durante los meses de julio y agosto. El alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Actividades en El Portón y Grandes Eventos, Andrés García; así como otros miembros de la Corporación han disfrutado de la velada y han compartido con los vecinos una noche de música y gastronomía dentro de la iniciativa que persigue un claro objetivo de dinamización económica.

Por ello, los conciertos se celebran en martes y miércoles, jornadas tradicionalmente más tranquilas para la hostelería, con el propósito de incentivar la actividad de bares, restaurantes y terrazas de las zonas donde tienen lugar las actuaciones.

El edil de Actividades en El Portón ha destacado que «el objetivo del ciclo está conseguido» y ha agradecido la disposición de los negocios de hostelería a colaborar con la cita y ofrecer su mejor servicio con el refuerzo de plantilla y el consiguiente esfuerzo que realizan para poder sacar adelante una noche como esta y que «los vecinos y visitantes se lleven la mejor de las impresiones del comercio alhaurino».

El ciclo continuará el 11 de agosto a las nueve y media de la noche en la avenida Isaac Peral con Amazona Rock, una banda de versiones reconocida por la energía de sus directos y un repertorio basado en grandes clásicos del rock nacional e internacional. Su puesta en escena combina himnos de distintas épocas en un espectáculo pensado para conquistar a públicos de todas las edades.