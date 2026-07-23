El Ayuntamiento prepara el acondicionamiento de esta glorieta con una obra del reconocido escultor afincado en Alhaurín de la Torre Manuel Marín. Su instalación será la siguiente fase tras las mejoras que se han llevado a cabo en ese cruce para el refuerzo de la seguridad vial

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre va a iniciar una nueva actuación para el embellecimiento de la glorieta situada en la avenida de las Américas, junto al supermercado Mercadona, con la instalación de una escultura del artista Manuel Marín. Esta intervención supondrá la segunda fase de la actuación municipal en este entorno tras la reciente finalización de las obras de mejora de la seguridad vial y de la accesibilidad para peatones.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha anunciado que la glorieta acogerá una de las creaciones de este reconocido escultor, afincado en Alhaurín de la Torre hasta su fallecimiento en 2007, cuya obra forma parte del patrimonio artístico del municipio con otras esculturas que están presente en distintos espacios públicos, como en el cruce de entrada a la barriada de El Peñón o en la travesía urbana a la altura de Jardines de Alhaurín.

La primera fase de la actuación, ya concluida, ha permitido reforzar la seguridad vial mediante la construcción de nuevos pasos de peatones con sus correspondientes rebajes, un tramo de acerado de conexión y la renovación de la señalización horizontal y vertical, facilitando así la movilidad peatonal en uno de los accesos más transitados a esta zona comercial.

Ahora, el Ayuntamiento dará un paso más con la adecuación paisajística de la glorieta y la colocación de esta escultura, con el objetivo de dotar al espacio de una identidad propia y poner en valor el legado artístico de Manuel Marín.

Villanova ha destacado la importancia de rendir homenaje a un creador «estrechamente vinculado a Alhaurín de la Torre y con una destacada proyección internacional», al tiempo que ha recordado que varias de sus esculturas forman ya parte del paisaje urbano del municipio.

Con esta nueva actuación, el Ayuntamiento continúa apostando por combinar las mejoras en materia de seguridad vial y movilidad con la creación de espacios urbanos de calidad, incorporando además elementos artísticos que contribuyan a embellecer el municipio y a difundir el legado de uno de los escultores más importantes vinculados a Alhaurín de la Torre.

SOBRE MANUEL MARÍN

Nacido en Cieza (Murcia) en 1942, Manuel Marín tuvo una trayectoria artística tan singular como brillante. Tras iniciarse en su juventud en el mundo del toreo, su vida dio un giro al trasladarse a Londres, donde comenzó a trabajar en una galería de arte y tuvo la oportunidad de colaborar con el prestigioso escultor británico Henry Moore, del que fue ayudante en la realización de esculturas en bronce

Posteriormente se estableció en Nueva York, donde desarrolló una intensa carrera artística. Allí abrió su propia galería, expuso en importantes salas y mantuvo relación con algunas de las figuras más influyentes del arte contemporáneo. A partir de 1969 centró su producción en las esculturas móviles, disciplina en la que encontró su sello más personal y que le permitió exponer en Estados Unidos, Canadá, México, Italia, Japón, China, Puerto Rico y España.

Sus obras forman parte de numerosas colecciones públicas y privadas y pueden contemplarse en distintos puntos de Europa y Estados Unidos. Tras su fallecimiento en 2007, sus esculturas móviles han adquirido una notable proyección internacional y continúan despertando un gran interés entre coleccionistas e instituciones.

