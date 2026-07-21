La temporada 2026/2027 ya está en el horizonte y el Unicaja U22 Alhaurín de la Torre volverá a ser uno de los grandes protagonistas de una competición que reúne a las mejores canteras del baloncesto nacional. El equipo disputará una campaña más sus partidos como local en el Pabellón Blas Infante, convertido en los últimos años en un auténtico punto de encuentro para los aficionados malagueños que desean disfrutar muy de cerca de las futuras estrellas del deporte de la canasta.

El proyecto, fruto de la colaboración entre Unicaja Baloncesto y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ha consolidado al municipio como una referencia del baloncesto de formación. Cada jornada, la afición tiene la oportunidad de ver en acción a jóvenes talentos llamados a dar el salto al primer equipo cajista, a la Liga Endesa e incluso a las principales competiciones europeas.

La Liga U22, creada conjuntamente por la ACB y la Federación Española de Baloncesto (FEB) con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, nació con un objetivo muy claro: ofrecer una competición de máximo nivel para jugadores sub-22, reduciendo el salto entre la categoría júnior y el baloncesto profesional. Tras el éxito de su estreno, la competición afronta ahora su segunda temporada con un formato más consolidado y un elevado nivel competitivo. �

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En esta campaña, el Unicaja U22 Alhaurín de la Torre compartirá grupo con Joventut Badalona, Bilbao Basket, UCAM Murcia, Obradoiro, Amara Lleida y Kids&Us Manresa, enfrentándose a algunas de las canteras más prestigiosas del país. La competición comenzará el 25 de septiembre y concluirá con una Final a 6 prevista para mayo de 2027. �

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Más allá de los resultados, el verdadero éxito del proyecto seguirá midiéndose en la evolución de sus jugadores, en el ambiente que se vive cada fin de semana en el Blas Infante y en el orgullo de una localidad que ha hecho del baloncesto una de sus señas de identidad.

La cuenta atrás ha comenzado. El futuro del Unicaja vuelve a jugar en Alhaurín de la Torre. 💚🏀