El proyecto AWA permitirá gestionar de forma integral diligencias y atestados policiales a través de una aplicación web

Antonio Sanz ha explicado que esta herramienta mejorará la coordinación, la homogeneidad y la eficiencia de las Policías Locales

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presentado hoy en Córdoba el proyecto AWA (Atestados Web de Andalucía) junto con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, una plataforma pública diseñada para la gestión integral de diligencias y atestados policiales mediante una aplicación web que permitirá avanzar en la digitalización y homogeneización de los procedimientos de las Policías Locales andaluzas.

Durante el acto, Antonio Sanz ha subrayado que esta iniciativa representa “una nueva forma de seguir fortaleciendo el servicio público que prestan nuestras Policías Locales” y constituye un ejemplo del compromiso del Gobierno andaluz con la modernización de estos cuerpos.

AWA ha sido desarrollada internamente por policías locales con perfil informático para unificar y digitalizar la elaboración de diligencias y atestados relacionados con siniestros viales, violencia de género y otras actuaciones penales de competencia local. La plataforma permitirá gestionar de forma más eficiente toda la documentación asociada a estas actuaciones y facilitará la coordinación entre administraciones y organismos implicados.

El consejero ha explicado que la herramienta nace con el objetivo de avanzar hacia una gestión “más homogénea, coordinada y eficiente” de las Policías Locales de Andalucía, favoreciendo la modernización de más de 500 cuerpos policiales y cerca de 11.000 agentes distribuidos por toda la comunidad autónoma, con especial atención a los municipios con menos recursos.

Asimismo, Antonio Sanz ha destacado que el proyecto es fruto de la colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Córdoba junto con la Agencia Digital de Andalucía perteneciente a la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. “Cuando compartimos conocimiento, experiencia y recursos somos capaces de ofrecer mejores soluciones al conjunto de los andaluces”, ha señalado.

Transformación digital al servicio de los municipios

Entre los principales objetivos de AWA destacan la unificación de criterios y procedimientos de actuación policial, la extensión de la innovación tecnológica a todos los municipios andaluces y el impulso de la transformación digital de la Administración pública mediante una mayor interoperabilidad y una comunicación más ágil con los organismos que intervienen en el ámbito de la seguridad y la justicia.

La nueva plataforma permitirá agilizar la tramitación de actuaciones policiales, mejorar la calidad de la documentación generada, reducir errores y reforzar la coordinación entre los distintos actores implicados. Todo ello se traducirá en procedimientos más rápidos, una información más fiable y mayores garantías tanto para los ciudadanos como para los propios agentes.

Antonio Sanz ha defendido que la tecnología debe servir para mejorar la prestación de los servicios públicos y facilitar el trabajo diario de los profesionales de la seguridad. “AWA es una herramienta para ayudar a nuestros agentes a desempeñar mejor su labor y para seguir construyendo unas Policías Locales más modernas, coordinadas y preparadas para afrontar los desafíos del presente y del futuro”, ha afirmado.

Compromiso con la modernización de las Policías Locales

Durante su intervención, el consejero ha recordado las principales actuaciones impulsadas por la Junta de Andalucía para modernizar las Policías Locales, entre ellas la Ley de Policías Locales de Andalucía, aprobada en 2023, y el decreto que regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada de los agentes.

Asimismo, ha avanzado que el Gobierno andaluz continúa trabajando en un nuevo decreto sobre uniformidad y medios técnicos con el objetivo de seguir unificando criterios y estándares de calidad en los cuerpos de Policía Local de Andalucía.

Antonio Sanz también ha destacado otras iniciativas recientes destinadas a mejorar la capacitación de los agentes, como la incorporación de la primera galería móvil de tiro de España para la formación de las Policías Locales, una infraestructura pionera que permitirá realizar prácticas en cualquier punto de la comunidad autónoma.

Por último, el consejero ha querido reconocer la labor que desarrollan diariamente los hombres y mujeres que integran las Policías Locales andaluzas, destacando que representan la administración más cercana a la ciudadanía y constituyen un elemento esencial para garantizar la seguridad, la convivencia y la atención en situaciones de emergencia. “AWA es una herramienta al servicio de esa labor y del compromiso permanente de mejorar la seguridad pública en Andalucía”, ha concluido.

En el acto, el vicepresidente primero ha estado acompañado por el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina; el secretario general de Interior, David Gil; el jefe de la Policía Local de Córdoba, José Luis Delgado; y el jefe provincial de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, Pedro Pablo González.