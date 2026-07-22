La Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Paz y el Amor en su entrada en Jerusalén y María Santísima de la Esperanza, Pollinica, inicia una nueva etapa tras la celebración del Cabildo de Elecciones, en el que la candidatura encabezada por José Carlos García Romero fue respaldada por unanimidad.

Nueva Junta de Gobierno para la Pollinica

La Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Paz y el Amor, en su entrada en Jerusalén, y María Santísima de la Esperanza, Pollinica, celebró en la noche del 21 de julio de 2026 su Cabildo de Elecciones a Hermano Mayor y Junta de Gobierno, una cita clave para el futuro de la corporación nazarena.

Como resultado del proceso electoral, la candidatura encabezada por José Carlos García Romero fue elegida por unanimidad de los hermanos y hermanas asistentes al Cabildo, convirtiéndose en el quinto Hermano Mayor desde la constitución canónica de la Cofradía en el año 2005.

Composición de la nueva Junta de Gobierno

La nueva Junta de Gobierno estará formada por:

José Carlos García Romero , Hermano Mayor.

, Hermano Mayor. José Moreno Vela , primer Teniente de Hermano Mayor.

, primer Teniente de Hermano Mayor. Borja Campos Cañada , segundo Teniente de Hermano Mayor.

, segundo Teniente de Hermano Mayor. Nazaret Salado García , Secretaria.

, Secretaria. José García Martín , Tesorero.

, Tesorero. Carlos Sesmero Carrasco , Fiscal.

, Fiscal. Pablo Zumaquero Toledo, Albacea General.

Reconocimiento al Hermano Mayor saliente

El Cabildo estuvo presidido por el hasta ahora Hermano Mayor, José Moreno Vela, quien dirigió unas emotivas palabras al nuevo responsable de la corporación, felicitándolo por su elección y deseándole una etapa llena de aciertos al servicio de la Cofradía.

Asimismo, agradeció la implicación de todos los hermanos y hermanas que han participado en el proceso electoral y expresó su confianza en que la nueva Junta de Gobierno continúe trabajando por el crecimiento de la corporación y por el engrandecimiento de la Semana Santa de Alhaurín de la Torre.

Una nueva etapa para la Pollinica

Con esta elección, la Cofradía de Pollinica abre una nueva etapa marcada por el compromiso de seguir fortaleciendo la vida interna de la hermandad, impulsar sus proyectos y continuar fomentando la devoción a Nuestro Padre Jesús de la Paz y el Amor y María Santísima de la Esperanza, manteniendo viva una de las tradiciones más representativas de la Semana Santa alhaurina.

Información facilitada por la Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Paz y el Amor en su entrada en Jerusalén y María Santísima de la Esperanza (Pollinica).