Agentes del cuerpo han visitado los campamentos de verano que organizan el Área de Juventud del Ayuntamiento y la asociación de los Corresponsales Juveniles y han explicado su trabajo a los más jóvenes en una jornada muy divertida y participativa

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en colaboración con la Guardia Civil, ha organizado una actividad dirigida a los niños y niñas de los campamentos de verano con el objetivo de acercarles el trabajo que desempeñan los agentes y promover la cultura de la seguridad.

Durante la jornada, los guardias civiles han mostrado diferentes materiales y accesorios que utilizan en el desarrollo de sus funciones, como cascos, defensas, esposas o prismáticos, entre otros. Además, han explicado para qué sirve cada uno de estos elementos y la importancia que tienen para garantizar la protección y la seguridad de la ciudadanía. Los participantes también han tenido la oportunidad de subir a los vehículos oficiales y conocerlos de cerca.

La actividad se ha desarrollado para los participantes de los campamentos de la Casa de la Juventud y de Kikiwaka (Torrealquería), que se organiza con la colaboración de los Corresponsales Juveniles, y ha contado con la presencia de la concejala del área, Iraya Villalba, quien ha señalado que con esta iniciativa se ofrece a los menores una experiencia educativa y participativa para que conozcan mejor la labor que realiza la Guardia Civil y comprendan la importancia de la seguridad, la prevención y el servicio que presta este cuerpo.