Villanova anuncia que la semana que viene está previsto que Alhaurín de la Torre empiece a recibir agua de los embalses por primera vez, pero advierte de la sobrecarga de los pozos por la prolongada sequía de años atrás y pese a las lluvias del invierno pasado

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha anunciado que a partir de la semana que viene está previsto que el municipio empiece a recibir agua de los embalses de la provincia por primera vez en su historia con la puesta en servicio de las nuevas instalaciones de mejora del abastecimiento en alta ejecutadas por la Junta de Andalucía y que supusieron una inversión superior a los 10 millones de euros.

Villanova ha hecho este anuncio en el marco de unas declaraciones en las que, pese a todo, ha apelado a la responsabilidad ciudadana en lo referente al uso del agua y debido a la sobrecarga del acuífero de la Sierra de Mijas, del que abastece Alhaurín de la Torre junto a otros municipios de la Costa del Sol y de la comarca del Guadalhorce.

“Aunque llovió mucho durante el invierno no fue lo suficiente como para recargar el acuífero, teniendo en cuenta que llevábamos ocho años de una grave sequía prolongada”, ha advertido el regidor, quien ha apostado por un modelo de gestión hídrica que priorice el uso de agua procedente de los embalses, al ser un sistema más “sostenible” y “controlable”, ante las dificultades que conlleva medir y calcular los niveles de las aguas subterráneas.

En este sentido, ha recordado que este verano en Alhaurín de la Torre se han averiado ya los sistemas de varios pozos, el último de ellos de titularidad privada y que gestiona la comunidad de la urbanización de Los Manantiales, lo que ha obligado al Ayuntamiento a realizar un aporte de urgencia en una operación que se ha prolongado varios días. “Los pozos están trabajando las 24 horas”, ha alertado Villanova, que subraya que esta circunstancia eleva considerablemente el riesgo de rotura en los motores.

El propio alcalde y el Servicio Municipal de Aguas que dirige el concejal Abel Perea han intensificado las gestiones para que en unos días se pueda a empezar a proceder al suministro domiciliario del agua procedente de los embalses a través de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA). Ello será posible gracias a la conducción ejecutada por la Junta, en una actuación que incluyó también la construcción de sendos aljibes de gran capacidad en el polígono industrial y en Los Tomillares.

“Necesitamos ese aporte para no depender al cien por cien del agua del acuífero de la Sierra”, ha insistido el alcalde. Por ello, ha hecho hincapié en la necesidad de apostar además por el agua reciclada y regenerada para uso agrícola y para el riego de jardines y de campos de golf. Villanova ha señalado la importancia de poner en funcionamiento una comunidad o una junta de usuarios que agrupe a todos los municipios de la comarca y realizar un trabajo “coordinado” en cuanto al uso del agua.

Por último, el primer edil, que ha recordado que hay municipios de la provincia Málaga donde se han vuelto a aplicar prohibiciones y restricciones este verano, ha aprovechado para agradecer el “gran trabajo” por parte de todos los trabajadores y técnicos del Servicio Municipal de Aguas, que ha servido para garantizar el suministro en Alhaurín de la Torre en todos estos años y a pesar de los largos periodos de sequía.