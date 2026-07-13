La patrona de este núcleo rural reunió a vecinos, autoridades y colectivos en una procesión marcada por el estreno de un estandarte, los toques de honor y una emotiva petalada

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La barriada de Santa Amalia celebró la misa en honor a su patrona y la posterior procesión por sus calles, en uno de los actos centrales de sus fiestas. La eucaristía, oficiada por el párroco Manolo Córdoba, concluyó con el canto de la Salve en honor a Santa Amalia, antes de que la imagen iniciara su recorrido procesional acompañada por concejales de la Corporación Municipal, representantes de asociaciones vecinales del municipio, los reyes de la barriada y numerosos vecinos, familiares y amigos.

Durante la jornada también se estrenó un nuevo estandarte con la imagen de la santa, el cual acompañó por primera vez a la comitiva procesional. Asimismo, la asociación organizadora hizo entrega de un pin con el rostro de Santa Amalia al grupo de Veteranos Paracaidistas como muestra de agradecimiento por su acompañamiento.

La Banda Municipal de Alhaurín de la Torre puso el acompañamiento musical durante todo el itinerario, aportando solemnidad y realce al desfile. A lo largo del recorrido, la imagen recibió las muestras de cariño por parte de los asistentes, entre ellas varios toques de honor, uno de ellos protagonizado por Remedios Cueto y Toñi Balbuena, además de una emotiva petalada que llenó de color el paso de la patrona.

La procesión transcurrió en un excelente ambiente de convivencia y participación, consolidándose como uno de los momentos más esperados de las fiestas de Santa Amalia y reafirmando, un año más, el arraigo y la devoción que despierta esta celebración entre los vecinos de la también llamada barriada de Las Monjas.