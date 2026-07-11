(Por JMM Caminero) El tiempo te convence que a nadie, individuo o colectivo, se le convence de nada o casi nada. Porque las ideas están atadas al bolsillo económico y a las vivencias de la infancia.

– Unos seres humanos parten de una situación, otros parten de otra.

– Hay que preguntarse como en la Antigua Grecia: si las democracias van en aumento, o van disminuyendo en comparación con las no-democracias. Hay que preguntarse si existen más número de personas del mundo que viven bajo sistemas democráticos o sistemas semidemocráticos o no-democráticos. Hay que preguntarse, si existe una partida mundial en este tema, cual es la fórmula o ecuación que predominará.

– Miramos los relatos antiguos de la Antigua Grecia y Roma, y, nos preguntamos si la “lujuria” mueve también la historia. Aunque no nos guste. Cuánto hemos perdido por no saber suficiente de la Cartago como imperio del Mediterráneo. Y, cuánto se deduce e induce de los milenios del Antiguo Egipto.

– Tenemos varios bisabuelos y bisabuelas de Occidente, entre otros: Grecia, Roma, Cartago, Antiguo Egipto, Judea, Imperios Mesopotámicos… a eso decenas de miles de Ciudades-Estados, Comarcas-Estado, Tribus-Estado… Occidente es biznieto de cinco mil años de evolución de formas de Estado. Además decenas de culturas y metafísicas… “Cuándo usted esté tomando el sol en la playa, pensando en mil cosas, aunque no lo sepa es tataranieta de todos esos imperios de hace miles de años…”.

– Todo es número. Los sistemas sociopolíticos hoy no funcionarían sin los números. Todo es número es la sociopolítica actual. Siempre ha sido número, pero se ignoraban. La cuestión hoy, cuántos “números ignoramos”, qué números quedan por descubrir…

– El deporte hacia dónde camina. Cómo incidirá la IAG en el deporte. Se inventarán docenas de deportes a nivel mundial. Deportes regionales pasarán a ser practicados a nivel mundial. Dedicarán y consagrarán más deportes. Más tiempo al deporte. Para que más millones de personas tengan un tiempo de ocio en estas actividades. Un tiempo de autocontrol y gestión sociopolítica del Poder y Poderes hacia las personas por el deporte. Hay que abrir a nuevos deportes para nuevas situaciones.

– La sociopolítica es el arte y la ciencia y el saber de evitar conflictos sociopolíticos graves, o evitar conflictos armados.

– Estudió y analizó Shakespeare o Calderón o Cervantes el “síndrome de la adicción al Poder y al poder”. Avaricia y codicia al Poder. Poder o poder que puede ser de muchos tipos. También avaricia y codicia del Poder Cultural, social, económico, político, religioso, militar… Dante si lo hizo. Goethe también. ¿Son los faros literarios de Occidente, con todos los matices que quieran: Platón, Dante, Shakespeare, Cervantes, Goethe, Pessoa…? ¿Ponga usted diez nombres de la literatura-sensibilidad:………………. …………….. …………….. ¿

– Somos o no somos una especie muy primitiva, con una cultura o conocimientos ciertos y verdaderos muy limitados. Apenas sabemos casi nada de la Naturaleza, de la Sociedad Humana, de las Teorías Culturas, de nosotros mismos, de la Metafísica. Somos unos ignorantes colectivamente, aunque creemos que sabemos mucho… Ni que puede existir en el Universo. ¿…?

– Si los miles de conceptos e ideas que estudian las Humanidades –filosofía, artes, teologías, culturas…- fuesen estudiados y analizados por el método científico la humanidad daría un salto radical en el saber y en el obrar. Vivimos en una tormenta enorme de “opiniones” sobre cientos y miles de aspectos de lo real y de la realidad. Y, cada uno piensa que su opinión es la acertada. Es como si hubiese sobre la teoría de la gravedad, cinco opiniones distintas, y, cada uno creyese que la suya es la mejor. Que uno tenga que caminar con sus piernas, es obvio y evidente y claro, pero que piense que sus piernas son las únicas o las más verdaderas es otra cuestión.

– Un millón de personas pensando que su concepción de la vida, organizada y estructurada hace quinientos años es la mejor y la única, la que debe ser aceptada por todos y para todos. Ya tiene esa sociedad un grave problema, ya tiene el mundo un grave problema. Porque si lo cree respetando la tolerancia del resto, todavía existe la esperanza. Si no es así, sólo es cuestión de tiempo que vengan las desavenencias.

– Cientos de miles de tiendas tuvieron que cerrar en Europa, millones por efecto de los hipermercados. Si usted viene ahora y pone su tienda, a la que tiene derecho, no le puede extrañar que no tenga el éxito que usted creía que iba a tener. Ha olvidado que cientos de miles, millones de pequeñas tiendas de todos los tipos de mercancías han cerrado en estas décadas en Europa. Ahora, existe otra oleada de competitividad, las ventas a distancia y que llevan los productos a casa…

– Una vez una mujer en una “visita médica en un hospital”, dijo: “Es que mi marido ha caído en la ………………….. pero cómo le quitamos ese error psicológico y moral y de salud, y, cómo le quitamos del lugar que ocupa como padre de familia”.

Esta es la cuestión formulada a y en todos los niveles de la realidad humana, “si la Alta Autoridad Máxima, las Altas Autoridades Máximas han caído en un grave error psicomoral sociopolítico, cómo se le convence de que evite ese error, cómo se le quita del Máximo Poder”. Este es el eterno problema de la psicopolítica y de la sociopolítica y de la ética-política, desde los primeros imperios mesopotámicos, de los que somos herederos. Esta es la “equis” milenios tras milenio, siglo tras siglo… sea en un sistema tradicional o no tradicional, autocrático o democrático… Sea en cualquier ente social, sea de un tipo o sea de otro, afecte a cinco personas o a mil millones de personas o a cincuenta…

Un artículo de opinión es un constructo psicológico-conceptual que los humanos han inventado o descubierto para ser conscientes cada mañana de cuestiones y problemas, que pueden ser o estar fuera de su óptica personal, Uno de sus fines en ampliar las anteojeras de los individuos que se acerquen a ellos. Queda en el receptor/lector ampliar preguntas y soluciones. Paz y bien.

https://museovirtualcuadernosdelamancha.wordpress.com © jmm caminero (04 julio 2026 cr).

Fin artículo 5.602º: “Hormigas de preguntas en un artículo de opinión”.