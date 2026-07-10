El Gobierno andaluz ha decretado tres días de luto oficial en toda la comunidad autónoma tras la tragedia ocurrida en el incendio declarado el pasado 9 de julio en el municipio almeriense de Los Gallardos, que ha causado varias víctimas mortales.

La medida ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) mediante el Decreto del Presidente 11/2026, por el que se establece el luto oficial desde las 00.00 horas del 10 de julio hasta las 24.00 horas del 12 de julio.

Durante este periodo, las banderas oficiales ondearán a media asta en el exterior de todos los edificios públicos donde su uso sea obligatorio. Además, la Junta de Andalucía ha invitado al resto de instituciones, administraciones y entidades públicas y privadas a sumarse a este gesto de respeto y solidaridad.

El decreto señala que esta declaración constituye un testimonio del dolor del pueblo andaluz por las personas fallecidas y una muestra de apoyo y cercanía hacia sus familiares y allegados, así como hacia todos los afectados por esta tragedia.

La decisión se adopta al amparo del artículo 117.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y refleja la consternación generada por un suceso que ha conmocionado a toda la comunidad autónoma.

Las autoridades han trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y han reiterado su reconocimiento a los servicios de emergencia y a todos los profesionales que han participado en las labores de intervención y asistencia.