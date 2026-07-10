Miembros de la Corporación Local, trabajadores municipales y vecinos han querido expresar así su pésame y sus condolencias por las víctimas, sus familias y todos los afectados, así como su apoyo a los efectivos de extinción y los profesionales de emergencias

La plaza del Alcalde Antonio Vega González ha acogido este viernes un emotivo minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en el devastador incendio forestal registrado en la provincia de Almería, una tragedia que ha conmocionado a todo el país.

A la concentración han asistido miembros de la Corporación Municipal, trabajadores del Ayuntamiento y vecinos, que han querido mostrar su solidaridad con las familias de las víctimas y con todas las personas afectadas.

El primer teniente de alcalde, Manuel López, ha trasladado en nombre de todo el municipio, las condolencias a los familiares de los fallecidos y ha expresado el reconocimiento a la labor que continúan desempeñando los servicios de emergencia, bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el resto de profesionales que trabajan en la extinción del fuego y en la atención a los afectados.

El incendio, declarado en la zona de Los Gallardos (Almería), ha causado al menos once fallecidos y ha obligado a evacuar a cientos de personas, convirtiéndose en uno de los siniestros forestales más graves registrados en Andalucía. Las autoridades mantienen activo el operativo mientras continúan las labores de extinción y la investigación sobre las causas del fuego.

Con este sencillo pero significativo homenaje, el Ayuntamiento ha querido sumarse a las numerosas muestras de solidaridad que se están sucediendo en distintos municipios en recuerdo de las víctimas y en apoyo al pueblo almeriense.