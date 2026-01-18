El Salón del Manga celebra su undécimo encuentro en el Edificio de Promoción de El Peñón, con decenas de actividades y puntos de atracción y cientos de jóvenes visitantes

El Edificio de Promoción de la barriada El Peñón es, durante todo este fin de semana, epicentro del universo friki con la celebración del undécimo Salón del Manga, Videojuegos y Cultura Alternativa, una cita ya consolidada que vuelve a cosechar un gran éxito de público en esta primera de las dos jornadas de las que consta. El evento es organizado por el Área de Juventud en colaboración con Eventos GO.

El alcalde, Joaquín Villanova, junto a la concejala de Juventud, Iraya Villalba, y otros miembros de la Corporación Municipal han querido acudir al encuentro para ver cómo se estaba desarrollando y para saludar a sus protagonistas y asistentes.

Durante ambas jornadas, los dos pabellones del recinto acogen una intensa programación que incluyó torneos de FIFA y Fortnite, demostraciones, stands y carpas con productos frikis, actuaciones musicales y la presencia de influencers y representantes destacados del mundo del manga y los videojuegos.

Entre las principales novedades de esta edición destaca el concurso de batalla de gallos de mañana domingo por la tarde, que a buen seguro deparará una gran expectación.

También se espera una excelente acogida el concurso de dibujo manga organizado junto a la Asociación Pincel y Barro, cuya obra ganadora será el cartel anunciador del Salón del Manga 2027. Asimismo, la Asociación Nacional Beyblade X es protagonista con una doble cita: una exhibición formativa hoy sábado y un torneo profesional con arbitraje oficial mañana domingo.

El salón cuenta con invitados de primer nivel como Ana Cremades, conocida por ser la voz de Goku niño y Son Gohan; el popular tiktoker Escardi; y el humorista e influencer Noah de Diego. Además, ambos días se han previsto espectáculos de magia y la asociación Onyxia organiza un festival paralelo dentro del propio evento, con numerosas actividades y talleres infantiles. El concurso de K-Pop, en el que han participado esta mañana más de cuarenta grupos inscritos, ha sido otro de los grandes atractivos del fin de semana.

La oferta se completa con una variada zona gastronómica, con stands de comida española y japonesa, que contribuyó a crear un ambiente festivo y familiar.

La concejala de Juventud, Iraya Villalba, destaca la “apuesta por la calidad y el crecimiento de este salón”, subrayando que se ha contado con “un recinto extra grande, amplio, bien comunicado y con muchas más actividades que en ediciones anteriores”. Además, Villalba agradece el trabajo de Eventos GO y del personal de su área para que el undécimo Salón del Manga sea “todo un éxito”.