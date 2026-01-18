Gran éxito del primer torneo Ibericup, organizado por el Club Landwehr, que se prolongará hasta mañana domingo

Alhaurín de la Torre se ha convertido en un referente del universo friki y de la cultura del ocio alternativo, consolidando su posición como punto de encuentro para aficionados a los juegos de estrategia y fantasía. En esta ocasión, lo ha hecho con la acogida de un destacado torneo que ha reunido a unos 200 jugadores procedentes de distintos puntos de España y Portugal.

La comunidad de aficionados a Blood Bowl ha vibrado con la celebración del I Ibericup, que se ha disputado en la Casa de la Juventud, en esta matinal de sábado, cuando se disputaba la primera de las dos jornadas. El evento ha sido organizado por el Club Landwehr, con la colaboración del Área de Juventud.

Ha sido la puesta de largo inicial de un campeonato por escuadras de cuatro entrenadores que ha despertado un gran interés entre la comunidad y que ha logrado cubrir su aforo máximo. El alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Juventud, Iraya Villalba, han visitado el recinto para comprobar cómo se estaba desarrollando la primera fase del exitoso evento.

El campeonato exigía que todos los participantes estuvieran inscritos en la NAF —el registro oficial de entrenadores de Blood Bowl— y ha logrado reunir a jugadores de distintos puntos de España y Portugal en un fin de semana tanto competitivo como social.

El torneo se desarrolla a lo largo de seis rondas de juego, distribuidas entre el sábado y el domingo, siguiendo un formato de emparejamientos por cartas.

La concejala de Juventud, Iraya Villalba, ha realizado una valoración muy positiva del evento y adelanta que seguramente el próximo año se cuente con otra edición.