La convivencia, la gastronomía y la música protagonizan esta tradicional cita del programa festivo del municipio, que ha tenido lugar este domingo en el Parque Municipal y donde no han faltado los callos y muy buen ambiente

MÁS INFORMACIÓN:

Alhaurín de la Torre volvió a rendir homenaje un año más a su patrón, San Sebastián, con la tradicional comida popular, una celebración que reunió a numerosos vecinos y visitantes en el Parque Municipal. El evento, organizado por la Asociación Gastronómica El Blasón del Biberón, con la colaboración del Área de Turismo y Fiestas, se desarrolló en un ambiente marcado por la convivencia, el buen humor y el respeto a las tradiciones.

La comida popular se consolida así como espacio de encuentro en torno a la gastronomía local. Durante la jornada se repartieron callos y los asistentes pudieron disfrutar de la actuación de la orquesta Rompeolas, que puso la nota musical a una mañana festiva y participativa.

Con esta iniciativa, el municipio reafirma su compromiso con la conservación de sus costumbres y el fortalecimiento del tejido social en torno a la festividad de su patrón.

Los actos en honor a San Sebastián continuarán mañana, a las seis y media de la tarde, con la tradicional ofrenda floral al santo en la parroquia de San Sebastián, en la que participarán asociaciones, colectivos y entidades alhaurinas.

Por último, el martes 20, festivo local, tendrá lugar la solemne misa y la posterior salida procesional en honor al patrón a partir de las cinco de la tarde. La eucaristía estará amenizada por la Coral Santa Cecilia y el desfile procesional contará con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música.