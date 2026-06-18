Andalucía oferta más de 5.000 plazas para profesores de Secundaria, Música, Artes Escénicas y Formación Profesional

La cuenta atrás ha comenzado para miles de aspirantes que buscan una plaza en la enseñanza pública andaluza. El próximo 20 de junio arrancarán las oposiciones para acceder a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

En toda Andalucía están convocados 21.366 aspirantes, de los que 3.365 realizarán las pruebas en la provincia de Málaga. Para garantizar el correcto desarrollo del proceso selectivo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha constituido 323 tribunales, 52 de ellos en Málaga, integrados por más de 1.600 funcionarios de carrera.

La convocatoria incluye un total de 5.047 plazas correspondientes a 66 especialidades diferentes. Del total, 4.406 plazas corresponden al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 201 a Profesores de Música y Artes Escénicas y 440 a Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

Además, el procedimiento contempla 120 plazas de acceso al cuerpo de Secundaria para funcionarios de carrera pertenecientes al subgrupo A2 con una antigüedad mínima de seis años.

Novedades para esta convocatoria

Entre las principales mejoras introducidas este año destaca la valoración de quienes hayan superado anteriormente hasta dos fases de oposición de la misma especialidad desde el año 2012, una medida que busca reconocer el esfuerzo de quienes aprobaron sin obtener plaza en convocatorias anteriores.

También se incorpora por primera vez la valoración específica de la Competencia Digital Docente, adaptada al marco regulador establecido por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Un proceso completamente digitalizado

La Junta de Andalucía mantiene la apuesta por la digitalización integral de las oposiciones. Gracias a la colaboración con la Agencia Digital de Andalucía, todo el procedimiento se realiza de forma telemática, desde la solicitud de participación hasta la presentación de méritos, programaciones didácticas, actas y calificaciones.

Esta medida permitirá evitar la impresión de más de dos millones de documentos en papel, agilizando además la gestión administrativa y reduciendo el impacto medioambiental.

Asimismo, se mantienen las medidas de conciliación familiar implantadas en anteriores convocatorias, permitiendo la recuperación del tiempo de lactancia durante las pruebas y el aplazamiento de exámenes por motivos relacionados con el parto o el puerperio.

Cómo serán los exámenes

El proceso selectivo comenzará el 20 de junio con el acto de presentación ante los respectivos tribunales. Ese mismo día dará comienzo la primera prueba, que evaluará los conocimientos específicos de cada especialidad mediante una parte práctica y otra teórica.

La segunda fase estará centrada en la capacidad pedagógica de los aspirantes e incluirá la defensa de una programación didáctica y la exposición oral de una unidad didáctica.

Para superar cada prueba será necesario obtener al menos cinco puntos sobre diez. El proceso selectivo concluirá previsiblemente durante la última semana del mes de julio.

La puntuación final resultará de la combinación de la fase de oposición, que representará dos tercios de la nota total, y la fase de concurso, que supondrá el tercio restante y valorará aspectos como la experiencia docente y la formación académica de los candidatos.