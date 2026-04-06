Alhaurín de la Torre ha cerrado su Semana Santa 2026 con un espectacular Domingo de Resurrección, protagonizado por la salida procesional del Santísimo Cristo Resucitado, en una luminosa mañana que llenó de alegría, emoción y público las calles del municipio.

Desde la Iglesia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción, el cortejo recorrió Eduardo Ocón, Málaga, Plaza de San Sebastián, Ermita, Plaza de Santa Ana, Real, Pasaje de San Cristóbal, Doctor Fleming, la renovada Avenida de España, Plaza de San Sebastián y calle Málaga, hasta su encierro en el templo, en un itinerario marcado por el buen tiempo y la gran afluencia de vecinos y visitantes.

La procesión, organizada este año por la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores (Los Moraos), ha contado con un protagonismo especial de los jóvenes, que han sido los encargados de portar el trono, reflejando el relevo generacional y el compromiso con la tradición cofrade.

Además, el grupo ‘Bajo un sentimiento’ ha participado como portadores, mientras que la Banda Municipal de Música ha puesto el broche sonoro a una jornada que ha servido para cerrar una Semana Santa especialmente brillante.

Una Semana Santa de referencia en la provincia

Con este Domingo de Resurrección, Alhaurín de la Torre culmina una Semana Santa 2026 que ha destacado por la alta participación, el acompañamiento del público y el excelente desarrollo de todos los desfiles procesionales.

Un resultado que ha sido posible gracias al trabajo conjunto de cofradías, hermandades, agrupaciones y asociaciones, así como de los empleados municipales de áreas como limpieza y servicios operativos, los cuerpos de seguridad y emergencias, las bandas de música, las fuerzas militares que han acompañado los cortejos —como Regulares o La Legión—, además de los medios de comunicación, fotógrafos y profesionales que han contribuido a difundir cada momento.

Alhaurín de la Torre vuelve así a demostrar que su Semana Santa es sinónimo de tradición, organización y sentimiento, consolidándose como una de las citas más destacadas del calendario cofrade malagueño.