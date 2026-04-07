El concurso que organiza la Asociación de Mujeres por Alhaurín de la Torre, en colaboración con el Ayuntamiento, tendrá lugar en el viernes 10 y el sábado 11 a partir de las siete y media de la tarde en el Centro Cultural Vicente Aleixandre. Entrada-donativo: 2 euros

El municipio se prepara para vivir un intenso fin de semana artístico, con la celebración de las semifinales del XXII Certamen Torre de Coplas Marifé de Triana, que organiza la Asociación de Mujeres de Alhaurín de la Torre (AMAT), en colaboración con distintas delegaciones del Ayuntamiento, como Igualdad, Servicios Operativos, Cultura y Grandes Eventos.

Las dos rondas eliminatorias tendrán lugar los días 10 y 11 de abril, a partir de las 19:30 horas, en el Centro Cultural Vicente Aleixandre, con una entrada-donativo de dos euros, destinada a apoyar la organización de este evento que cada año reúne a participantes de distintos puntos del país.

En total, 18 participantes subirán al escenario cada noche, procedentes de varias provincias de Andalucía, así como de Barcelona, Santander y también un concursante llegado desde Francia, donde reside actualmente, aunque es natural de Granada. Esta diversidad de procedencias promete dos veladas llenas de talento, emoción y un alto nivel artístico.

El evento estará presentado por Jesús González, mientras que la difícil tarea de valorar las actuaciones recaerá en un jurado compuesto por cinco personas expertas, quienes deberán seleccionar a los cinco finalistas que pasarán a la gran final.

La final del concurso se celebrará el próximo 16 de mayo en la Finca El Portón, en una gala especial que contará además con actuaciones invitadas de gran atractivo para el público. Entre ellas destaca Cintia Merino, sobrina de las componentes del conocido dúo Las Carlotas y ganadora de varios concursos televisivos, y Juan Antonio Morales, vencedor de la edición del pasado año. Las localidades a modo de donativo para la final ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse tanto en la propia Finca El Portón como a través de la plataforma mientrada.net.

Desde la organización animan a vecinos y visitantes a asistir a estas semifinales y apoyar a los participantes en un ambiente festivo y cultural que pone en valor el talento de los distintos artistas.