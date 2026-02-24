El Auditorio Príncipe de Asturias ha acogido esta tarde un espectáculo de música tradicional, flamenco y copla con motivo del Día de Andalucía

Francisco Salado subraya las actuaciones que desarrolla la institución provincial a través para luchar contra la soledad de las personas mayores, como el turismo sénior, el fomento de la lectura, las excursiones o los talleres de estimulación cognitiva

Más de 1.700 mayores de más de medio centenar de municipios de la provincia han podido disfrutar esta tarde de un variado repertorio de música tradicional, flamenco y copla a cargo de la Orquesta Sinfónica de Andalucía en el Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos. Es el evento organizado por la Delegación de Mayores de la Diputación de Málaga con motivo del Día de Andalucía que ha congregado a mayor número de personas.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha recalcado: “Este es un acto cargado de simbolismo y emoción. Un concierto pensado para vosotros, nuestras personas mayores, que sois el alma, la historia viva y el corazón de Málaga. Este proyecto es un homenaje a todos vosotros. Una invitación a soñar, a recordar, a emocionarse con las melodías que forman parte de nuestras raíces, de nuestras vivencias, de nuestra cultura”.

Salado ha incidido en que la institución provincial trabaja cada día con dedicación, cariño y respeto para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y para afrontar el reto de la soledad no deseada.

En este sentido, ha recordado que la Diputación de Málaga pone en marcha anualmente diversas iniciativas para abordar ese problema, como el programa Turismo Sénior, que mañana abre sus inscripciones, el plan de fomento de la lectura, los encuentros en la playa, las excursiones a la Feria de Málaga o en Navidad, el desarrollo de talleres de manualidades, y estimulación cognitiva y la celebración del Mes del Mayor, entre otras actividades. Y como pilar se cuenta con el Teléfono contra la Soledad: 900 92 30 92.

Artistas invitados

El concierto que ha ofrecido la Orquesta Sinfónica de Andalucía ha contado con varios artistas invitados, como la soprano Klaudya, reciente ganadora del primer concurso de TVE de ópera ‘Aria’; Álvaro Díaz, ganador de la quinta edición del concurso ‘Se llama copla’; y Lidia Gómez, ganadora de la novena edición del concurso ‘A tu vera’. También han participado el cantaor Ríos Cabrillana, el guitarrista Alberto Torres, la bailaora Lourdes Nieto, María Báez a las castañuelas, y el ballet flamenco de la Escuela Municipal de Música y Danza de Alhaurín de la Torre.

La Delegación de Mayores ha movilizado a personas provenientes de numerosos municipios de la provincia y para ello se ha contado con participantes en los talleres de memoria y estimulación cognitiva que el ente provincial organiza en los municipios de menos de 20.000 habitantes, así como con vecinos de Torremolinos.