La Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús, vinculada a la Real Hermandad de los Moraos, protagonizará uno de los hitos más importantes de su historia para conmemorar el vigésimo aniversario de su fundación. Se trata de un viaje extraordinario, concebido como visita institucional a Roma y a la Ciudad del Vaticano, cuya comitiva está compuesta por unas 160 personas, entre ellas, el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Patrimonio Histórico, José Manuel de Molina; la edil de Juventud, Iraya Villalba, y el hermano mayor de la corporación cofrade, José Antonio Bernal, también director de dicha entidad musical.

El viaje dará comienzo mañana martes, 24 de febrero, con la salida en avión hacia la capital italiana. El miércoles 25 de febrero, la comitiva realizará la visita al Vaticano y, a las 15:00 horas, participará en una misa en el Altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, presidida por Monseñor Salvador Aguilera, oficial de la Santa Sede y hermano mayor Honorario de los Moraos. Esa misma tarde, a las cinco, la Agrupación Musical ofrecerá un concierto en la Basílica de Santa María in Traspontina, iglesia que se encuentra en la Via della Conciliazione. En este acto, de gran relevancia, participará el ministro consejero de la Embajada de España ante la Santa Sede, Eduardo López Busquets, en representación de la titular, Isabel Celaá.

Durante la jornada del jueves, los integrantes de la expedición realizarán diversas visitas culturales y patrimoniales a algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad.

El momento cumbre del viaje tendrá lugar el viernes 27 de febrero cuando la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de Alhaurín de la Torre sea recibida en audiencia de carácter excepcional por Su Santidad el Papa León XIV. En dicho encuentro, tras recibir unas palabras del Pontífice, se presentará la nueva corbata que irá en el guion de esta formación musical, en la cual va bordado el escudo del Santo Padre.

Tanto Villanova como De Molina recalcan el sentido “único e histórico por el aspecto sentimental, emocional y cultural-religioso” de esta visita, que va a ser “irrepetible” para todos los integrantes de la comitiva, compuesta por personas de todas las edades. Para ambos, este logro “es el resultado del esfuerzo continuo de la agrupación que, desde su creación ha trabajado con dedicación para mantener viva la tradición musical y procesional del municipio”.

Y es que la agrupación ha podido hacer realidad este viaje gracias al compromiso y colaboración de los propios músicos, así como al apoyo constante de sus familias, que han participado activamente en actividades y eventos para recaudar fondos, mostrando un esfuerzo conjunto imprescindible para alcanzar este objetivo.

Por su parte, Bernal ha querido agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que ha facilitado salidas extraordinarias y la participación en distintos eventos culturales, así como la colaboración del tejido empresarial del municipio, cuyas aportaciones económicas han sido fundamentales para hacer realidad este ilusionante proyecto.

Asimismo, la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores ha respaldado a la agrupación en todo momento, tanto a nivel económico como organizativo. Mención especial merecen también los padres y familiares de los músicos, cuyo trabajo, implicación y esfuerzo en diversas actividades ha sido clave para culminar con éxito este viaje. Al igual que la colaboración de Monseñor Salvador Aguilera, uno de los impulsores de esta iniciativa.

Aunque concebida como una visita institucional oficial, el desplazamiento y la estancia corren a cargo casi de forma exclusiva por parte de los asistentes y de las entidades privadas colaboradoras, así como gracias a los fondos recaudados durante numerosos eventos de la propia Hermandad en estos últimos años.

