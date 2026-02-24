La sede local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Alhaurín de la Torre acogió por primera vez una reunión conjunta con las farmacias del municipio, en un encuentro pensado para una colaboración más estrecha en beneficio de los pacientes oncológicos y sus familias.

En la reunión participaron un grupo de farmacéuticos y farmacéuticas de la localidad, así como la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, María del Carmen Molina, quien mostró su respaldo a esta iniciativa de coordinación y trabajo en red.

Durante el encuentro, la AECC presentó los servicios gratuitos que ofrece a pacientes de cáncer y a sus familiares, entre los que se incluyen atención psicológica, apoyo social y asesoramiento, entre otros recursos destinados a mejorar su calidad de vida. Asimismo, se informó ampliamente sobre la labor que desarrolla la asociación en la provincia, destacando su trabajo constante en materia de prevención y su firme compromiso con la investigación oncológica, ámbito en el que realiza una inversión significativa.

La reunión fue acogida con gran interés por parte de los asistentes, quienes valoraron muy positivamente la información recibida y la posibilidad de establecer vías directas de colaboración. Este primer encuentro sienta las bases para una coordinación más estrecha entre la AECC y las farmacias de Alhaurín de la Torre, con el objetivo común de ofrecer una atención integral y cercana a las personas afectadas por el cáncer en el municipio.