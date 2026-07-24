Alhaurín de la Torre se ilumina de Azul para apoyar a quienes conviven con La Enfermedad de "Sjögren

(Por Lola Gallego) El Ayuntamiento se suma a la campaña promovida por la Asociación Andaluza de Sjögren con motivo del Día Internacional de esta enfermedad autoinmune poco frecuente.

Alhaurín de la Torre demuestra su compromiso con las causas sociales iluminando de azul su edificio consistorial con motivo del Día Internacional de la Enfermedad de Sjögren, que se conmemora cada 23 de julio. La iniciativa, impulsada por la Asociación Andaluza de Sjögren, con sede en Málaga, busca sensibilizar a la sociedad sobre una enfermedad autoinmune sistémica y crónica, una patología que afecta a unas 3.500 personas en la provincia de Málaga, pero continúa siendo una gran desconocida.

La iluminación en azul, color que simboliza internacionalmente la Enfermedad de Sjögren, representa un gesto sencillo, pero cargado de significado, con el que se pretende dar voz a los pacientes, fomentar el conocimiento de la enfermedad, un diagnóstico precoz, promover la empatía hacia quienes conviven con ella y una mayor concienciación social.

La Asociación Andaluza de Sjögren trasladó al Consistorio Alhaurino esta propuesta, encontrando una respuesta inmediata por parte del Ayuntamiento, que reafirma así su compromiso con las iniciativas sociales y de salud pública orientadas a mejorar el bienestar de la ciudadanía.

Con este gesto simbólico, Alhaurín de la Torre se suma a una campaña de alcance internacional y se consolida como uno de los municipios andaluces comprometidos con la visibilización de las enfermedades raras y el apoyo a quienes conviven con ellas. Acciones como esta ayudan a romper el desconocimiento que aún rodea a la enfermedad y recuerdan que la visibilidad constituye un paso esencial para avanzar en investigación, mejorar la atención sanitaria y favorecer un diagnóstico más temprano.