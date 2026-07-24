La AEMET mantiene el aviso por calor en buena parte de la provincia. Protección Civil recuerda la importancia de hidratarse y también de cuidar a las mascotas durante las horas de más calor

El verano sigue mostrando su cara más extrema en la provincia de Málaga. Tras una jornada marcada por temperaturas muy elevadas, este viernes los termómetros volverán a situarse en valores propios de una intensa ola de calor, con máximas que rondarán los 39 y 40 grados en el Valle del Guadalhorce y que también superarán ampliamente los 35 grados en numerosos puntos de la Costa del Sol y la Axarquía, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las horas más complicadas volverán a concentrarse entre el mediodía y primera hora de la tarde, cuando el calor será especialmente intenso y aumentará el riesgo de golpes de calor, sobre todo entre personas mayores, niños, trabajadores al aire libre y quienes padecen enfermedades crónicas.

Mucha agua y evitar el sol en las horas centrales

Ante este episodio de altas temperaturas, los servicios de emergencias recuerdan algunas recomendaciones básicas que pueden marcar la diferencia:

💧 Beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed.

🧢 Utilizar ropa ligera, de colores claros y proteger la cabeza con gorra o sombrero.

🌳 Buscar la sombra y evitar realizar ejercicio físico entre las 12:00 y las 19:00 horas.

🏠 Mantener la vivienda ventilada durante la noche y bajar persianas en las horas de mayor insolación.

👵 Prestar especial atención a personas mayores, menores y quienes viven solos.

Ellos también sufren el calor

Las mascotas también necesitan cuidados especiales durante estos días.

🐶 Nunca dejarlas dentro del coche, aunque sea durante pocos minutos.

🥣 Asegurarse de que siempre tengan agua limpia y fresca.

🌿 Procurar que permanezcan en zonas con sombra y bien ventiladas.

🐾 Evitar pasearlas sobre el asfalto en las horas centrales del día, ya que puede alcanzar temperaturas muy elevadas y provocar quemaduras en las almohadillas.

Precaución también en el monte

Las altas temperaturas, unidas a la baja humedad y al viento, incrementan además el riesgo de incendios forestales. Por ello, se recuerda la importancia de no arrojar colillas, evitar cualquier actividad que pueda generar chispas y extremar la precaución en espacios naturales.

Con un verano que continúa dejando registros muy elevados en la provincia, todo apunta a que el calor seguirá siendo protagonista durante los próximos días, por lo que las autoridades insisten en mantener la prudencia y seguir las recomendaciones para proteger la salud de personas y animales.