El auditorio de la Finca El Portón volvió a llenarse en otra cita enmarcada dentro de la programación Estivalh. El monologuista, muy popular por sus vídeos en redes sociales, conquistó al público con su particular manera de entender las situaciones cotidianas

El auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón se ha llenado este jueves para disfrutar con el humor del jiennense Guelmi, que ha llegado hasta el recinto con su espectáculo ‘Del revés’ en un evento organizado por el Área de Actividades en El Portón con la producción de La Cochera Cabaret.

La cita forma parte del programa Estivalh, que está llenando el verano de música y humor en El Portón y que ha contado con la respuesta de un público entregado al humorista y youtuber que cuenta con una auténtica legión de seguidores en redes sociales. Miguel Navarro, nombre real de Guelmi, comenzó a hacerse muy popular tras el enorme éxito de un vídeo suyo en Youtube llamado ‘La Aceituna’ que le catapultó a la fama y le permitió dejar atrás su oficio como agricultor e informático.

En ‘Del revés’, Guelmi reflexiona a su manera sobre la realidad en la que vivimos con anécdotas reales, consejos y muchas sorpresas con las que ha deleitado a los asistentes. El concejal de Actividades en El Portón, Andrés García, ha acudido a la cita y se ha mostrado muy contento por la respuesta del público a esta convocatoria a la vez que ha destacado la fortaleza de la Finca El Portón dentro del circuito andaluz de escenarios para monólogos durante el verano, agradeciendo también a La Cochera Cabaret su apuesta por el municipio para realizar este tipo de espectáculos.

La próxima cita con el humor en este mismo escenario será el jueves, 6 de agosto, a las nueve y media de la noche, con el espectáculo ‘013 Origen’, de Juan Amodeo, para el que ya están las entradas a la venta a través de internet en www.lacocheraentradas.com