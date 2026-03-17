Alhaurín de la Torre ha desarrollado en los últimos días diversas iniciativas centradas en el empleo juvenil, el deporte y la promoción del comercio local.

Una quincena de jóvenes ha participado en un curso de prevención y primeros auxilios orientado a mejorar su inserción laboral, mientras que el municipio también ha avanzado en la coordinación de seguridad de cara a la Semana Santa con responsables de la Policía Nacional.

En el ámbito económico, un comercio local representará al municipio en la Fashion Week de Madrid, reforzando la proyección exterior de Alhaurín de la Torre.

Además, más de 180 personas han participado en la VI Pull de Pádel por la Igualdad, una cita solidaria que combina deporte y convivencia.