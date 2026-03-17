Alhaurín de la Torre ha desarrollado en los últimos días diversas iniciativas centradas en el empleo juvenil, el deporte y la promoción del comercio local.
Una quincena de jóvenes ha participado en un curso de prevención y primeros auxilios orientado a mejorar su inserción laboral, mientras que el municipio también ha avanzado en la coordinación de seguridad de cara a la Semana Santa con responsables de la Policía Nacional.
En el ámbito económico, un comercio local representará al municipio en la Fashion Week de Madrid, reforzando la proyección exterior de Alhaurín de la Torre.
Además, más de 180 personas han participado en la VI Pull de Pádel por la Igualdad, una cita solidaria que combina deporte y convivencia.

Artículos relacionadosMás del autor

Diputación

Presentación del libro ‘Málaga Metrópolis Global. Hacia una Agenda Estratégica Metropolitana’

El PSOE insta a la Diputación de Málaga a tomar medidas de forma inmediata para resolver el caos en el Patronato de Recaudación
Headline

El PSOE insta a la Diputación de Málaga a tomar medidas de forma inmediata para resolver el caos en el Patronato de Recaudación

Headline

Carolina España: «Pagamos más impuestos y tenemos peores servicios que nunca, como estamos viendo con el AVE a Málaga”

Diputación

La Diputación diseña un plan para mejorar la señalización horizontal y vertical de la red viaria provincial

Agenda Semanal

Málaga acoge la inauguración del congreso internacional sobre la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías

Alhaurín de la Torre

Escolares de Alhaurín de la Torre disfrutan de un ciclo de teatro en inglés en el Centro Cultural

La asociación Abrazo Amigo organiza el III Concurso de Torrijas en Alhaurín de la Torre
Abrazo Amigo

La asociación Abrazo Amigo organiza el III Concurso de Torrijas en Alhaurín de la Torre

Alhaurín de la Torre

La Pollinica refuerza su vínculo con la Policía Nacional de cara al Domingo de Ramos en Alhaurín de la Torre

Headline

El BOJA publica la convocatoria para participar en los Campos de Voluntariado Juvenil del Instituto Andaluz de la Juventud

Headline

Málaga exige explicaciones al Gobierno tras el nuevo retraso del AVE: peligra el impacto económico de la Semana Santa

Agenda Semanal

La Diputación reconocerá a Danza Invisible, la Asociación Alhelí, la Cámara de Comercio de Málaga, Román y Martos y AMIVEL en el Día de...

Alhaurín de la Torre

Alhaurín de la Torre aprueba un nuevo hotel de unas 40 habitaciones junto a la carretera A-404