(La Novia Roja de la Prensa) Hay historias que no caben en una sola versión, pero en cuanto aparecen en redes sociales se convierten en trincheras. Lo que ha ocurrido en el colegio público CEIP Algazara, con una supuesta agresión a un menor en el comedor escolar gestionado por una empresa de catering, es uno de esos casos incómodos donde la realidad se vuelve secundaria frente al ruido.

Una madre denuncia mediante un video que su hijo ha sido agredido por una monitora y lo ha puesto en conocimiento de la guardia civil. La empresa reacciona: suspensión de empleo y sueldo durante dos meses. Hasta ahí, el procedimiento, con sus matices y dudas, parece seguir un cauce reconocible. Pero entonces entra en juego el tribunal más implacable de nuestro tiempo: la opinión pública digital.

Un vídeo, una denuncia, una historia contada con dolor de madre. Y después, lo inevitable: compartidos, comentarios y juicios instantáneos. No hay pruebas concluyentes aún, no hay sentencia judicial, pero sí hay veredictos emocionales dictados a la velocidad de un clic. La televisión amplifica, las redes multiplican, y en cuestión de horas una persona pasa de ser desconocida a señalada.

Y aquí es donde la historia deja de ser una negligencia escolar para convertirse en un espejo social. Porque, mientras unos defendían a la medre y al menor, con toda la legitimidad que merece la protección de la infancia, otros comenzaron a cuestionar, a dudar, a señalar en sentido contrario.

En medio de ese vaivén, hay una persona concreta: la monitora. Una mujer que, más allá de lo que determinen los hechos en un juzgado, ha sido sometida a una exposición brutal. Tanto, que la presión la llevó a intentar quitarse la vida.

Este dato debería bastar para que todos frenáramos. Pero no frenamos.

Ahora, familiares y padres se concentran en su apoyo. El relato ha girado otra vez. De presunta agresora a víctima de linchamiento social. De culpable a símbolo de una injusticia mediática.

Este caso plantea una incomodidad que va más allá de quién tenga razón. Porque puede haber dos verdades parciales, puede haber errores, puede haber responsabilidades compartidas. Lo que no debería haber es una condena pública sin garantías, ni tampoco una absolución emocional por reacción tardía.

No se trata de restar importancia a la denuncia de una madre, que merece ser escuchada y el menor protegido, ni de minimizar lo ocurrido en un comedor escolar. Se trata de entender que convertir cada conflicto en un espectáculo colectivo tiene consecuencias reales e irreversibles.