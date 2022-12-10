Inaugurado el parque de Ermita del Cerro tras la importante transformación que ha ejecutado la Concejalía de Servicios Operativos, y que ha incluido la siembra de más de cuatro mil plantas mediterráneas y de bajo consumo de agua para crear un rincón de xerojardinería

Ermita del Cerro ‘Xerojardinería’, es el nombre con el que se ha bautizado el nuevo parque que se ha inaugurado en la tarde de este viernes tras las obras de mejora, reparación y acondicionamiento general que ha llevado a cabo el Ayuntamiento en esta zona verde. El alcalde, Joaquín Villanova, concejales de la Corporación y un buen número de vecinos han asistido al acto. Los trabajos, que se han llevado a cabo en varias fases, han corrido a cargo de la Concejalía de Servicios Operativos y Obras que dirige Prudencio J. Ruiz.

Villanova ha recordado que estos trabajos forman parte del plan de mantenimiento, mejora y creación de nuevas áreas verdes y parques en barriadas y urbanizaciones. El primer edil también ha detallado iniciativas como la instalación de riego mediante telegestión para velar por el ahorro de agua y el cuidado del medio ambiente, a lo que se añade este concepto de ‘xerojardinería’, referido a plantas perfectamente adaptadas y que precisan de poco riego.

Tras la inauguración del parque, la comitiva se ha desplazado a una vivienda cercana para asistir al encendido de una espectacular iluminación y decoración navideña por parte de los vecinos. El parque forma parte de un gran espacio para el ocio y el esparcimiento de la ciudadanía, especialmente de los más jóvenes, y que abarca una nueva área ajardinada con plantas y especies de clima mediterráneo y bajo consumo de agua (como cactus, suculentas y gramíneas), un parque infantil, una pista polideportiva y el ‘skate park’.

La inversión ha sido de carácter plurianual e incluyó en un primer momento el cerramiento del parque para dotarlo de un horario de uso, al igual que se ha hecho en otros recintos, para compaginar su uso con el descanso de los vecinos y prevenir actos vandálicos. Como parte del perímetro, se ha construido una escollera para prevenir desprendimientos y un vallado artístico con una resina especial que imita una cerca de troncos de madera, al estilo de lo que se ha hecho en el parque de Campanario de Retamar, inaugurado también hace pocas semanas.

El Departamento de Parques y Jardines ha sembrado más de cuatro mil ejemplares de plantas, arbustos y especies vegetales mediterráneas, perfectamente adaptadas a nuestro clima para facilitar las labores de mantenimiento. En total, son hasta 16 especies diferentes, cada una de ellas identificada con su respectivo tótem.

Las zonas de calistenia, ‘parkour’ y de juego infantil han sido objeto de una reparación general, que ha incluido la limpieza, pintura y eliminación de pintadas, especialmente en lo que respecta al parque infantil. La instalación de un nuevo alumbrado, la pintura del suelo y diversas reparaciones han completado las actuaciones.

El Ayuntamiento también se ha ocupado de la mejora del exterior del propio parque, con el arreglo de buena parte de acerado y, especialmente, con la construcción de una nueva parada de autobús. Se trata de una medida que había sido solicitada por los usuarios de transporte público de la zona. Así, donde antes había una señal se ha instalado una marquesina con banco y pérgola de madera para comodidad de los pasajeros.