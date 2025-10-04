Alhaurín de la Torre ha sido esta tarde el gran protagonista en el partido que enfrentó a Unicaja Baloncesto y Surne Bilbao Basket.

Decenas de aficionados y autoridades municipales, encabezadas por el alcalde, Joaquín Villanova, acudieron esta tarde al Palacio de Deportes José María Martín Carpena para presenciar el partido del club verde y morado, dentro de la Campaña de promoción “nuestra provincia juega” que este año alcanza su 5ª edición.

Y la comitiva alhaurina volvió a ser talismán del equipo malagueño, ya que, aunque el partido comenzó complicado para los locales, finalmente protagonizó una gran remontada y los jugadores que entrena Ibón Navarro vencieron por un contundente 86-68, tras dar la vuelta a un partido en el que comenzaron por detrás en el marcador. Parciales del partido: 15-18; 31-16 (46-34); 20-21 (66-55) y 20-13 (86-68).

Para el partido dedicado, los actos previstos para potenciar la localidad han sido la instalación de una carpa en la explanada exterior del Martín Carpena donde se ha disfrutado de la ya tradicional y consolidada ‘Fan Zone’, en la que se han desarrollado numerosas actividades como juegos o reparto de recuerdos.

Además, desde las 16:00 horas en la Fan Zone los aficionados han podido fotografiarse con el último campeonato conseguido: la Copa FIBA Intercontinental. Antes de empezar el partido se produjo la bajada de la banderola del título. El canterano del Unicaja Dani Carrasco, lesionado de gravedad en la pretemporada con el primer equipo, activó el mecanismo para que el 11 título del Club ondee en el techo del Carpena.

El alcalde, Joaquín Villanova, fue entrevistado a pie de pista, en los minutos previos al comienzo del encuentro, por el speaker oficial del Unicaja, Federico de Palma, mientras que en el videomarcador se podían ver fotografías de rincones y eventos significativos de Alhaurín de la Torre.

Posteriormente, el regidor y el concejal de Deportes, Sergio Cortés, presenciaron el partido en el palco junto con el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto o el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entre otros.

El ambiente en la grada fue espectacular durante los cuatro cuartos, con un apoyo constante de la afición local, que en ningún momento dejó de animar a su equipo.

Entre el tercer y el cuarto tiempo debutaron en el Martín Carpena dos equipos mixtos alhaurinos compuestos por jugadores y jugadoras del CB Algazara y del Club de Baloncesto de Alhaurín de la Torre.

El público enloqueció cuando Candela Expósito, jugadora del CB Alhaurín de la Torre consiguió anotar una canasta en el Martín Carpena.

Una vez más, ha quedado patente que, Alhaurín de la Torre es un talismán para el Unicaja.