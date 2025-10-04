Organizada por la Peña Barcelonista de Alhaurín de la Torre, hoy las pistas municipales de pádel Francis Ceballos acogen la X edición del Torneo de Pádel Memorial ‘Paco Pérez Peral’ en memoria de su socio fundador y presidente durante buena parte de su existencia como asociación.

Además de deportivo, este evento, en el que se han dado cita más de 110 personas, tiene una importante y emotiva significación para dicha peña, por lo que todos los años cuentan con premios importantes y variados para todos aquellos que quieran participar:

Hasta las pistas municipales se han acercado el alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Deportes Sergio Cortés, así como varios miembros de la peña barcelonista, y familiares del recordado Peral.

Villanova ha hecho entrega a la viuda de Paco Pérez de un ramo de flores y ha agradecido a la Peña Barcelonista que mantenga este Memorial año tras año. La viuda, Ana Díaz González, que ha conseguido volver a hablar tras el ictus sufrido hace unos años, afirmó sentirse muy emocionada y agradecida con este recuerdo hacia Paco.

Los participantes, que han comenzado a jugar a primera hora de la mañana han recibido una camiseta técnica con la inscripción y desde la organización han dispuesto trofeos para los ganadores, así como cenas en diferentes establecimientos locales, ya que son muchas las empresas alhaurinas que se vuelcan con este evento cada año.