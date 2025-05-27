Los estudiantes han conocido los distintos servicios, organización y funcionamiento de este recinto

En la mañana de hoy, estudiantes de varios cursos de 1º de ESO del IES Gerald Brenan han visitado la Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre. La actividad ha sido organizada por el propio servicio dependiente del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, en colaboración con el Departamento de Lengua Castellana y Literatura del centro educativo.

Durante la visita, el alumnado ha podido conocer los distintos servicios que ofrece la Biblioteca, así como su organización y funcionamiento. Además, han recibido una charla sobre el uso del catálogo y la plataforma digital eBiblio y han tenido la oportunidad de explorar cómo funcionan ambos catálogos.

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar a los jóvenes al Centro Público de Lectura, fomentar el hábito lector y promover el uso de dicho recinto como herramienta de aprendizaje y disfrute personal.

La jornada se ha desarrollado en un ambiente participativo, con una excelente acogida por parte del alumnado y del profesorado acompañante.