El acto de clausura tendrá lugar el próximo miércoles a las 19.00 horas y contará con la presencia del novelista sevillano, cuyo título ‘Las buenas noches’ ha sido escogido este año para ser leído por los grupos. La entrada es libre hasta completar aforo

El próximo miércoles, 17 de junio, a las 19 horas, la Biblioteca Pública ‘Antonio Garrido Moraga’ cierra su temporada 2025/26 de clubes de lectura con un coloquio con Isaac Rosa sobre los distintos temas que el escritor sevillano aborda en ‘Las buenas noches’ (Seix Barral, 2025), título leído este año por los grupos.

En esta su última novela, Rosa arroja una mirada política sobre nuestra sociedad a partir de las vidas de dos insomnes que sirven de reflejo sobre la dimensión de la vida en lo contemporáneo, demostrando así el buen estado de forma en el que se encuentra y la originalidad de su narrativa- Su obra que le permite indagar en los distintos malestares contemporáneos como la fragilidad de las relaciones, la precariedad de los trabajos culturales y la irrupción de la tecnología en nuestro paisaje cotidiano.

Durante el encuentro, Isaac Rosa conversará con la gestora y periodista cultural, Cristina Consuegra. La entrada es libre hasta completar el aforo. Con este acto de clausura, la Biblioteca Pública ‘Antonio Garrido Moraga’ busca poner en el centro a sus clubes de lectura que dan vida y sentido a cada temporada, al tiempo que se les reconoce su lealtad y esfuerzo.

SOBRE ‘LAS BUENAS NOCHES’

En esta original novela, Isaac Rosa refleja con nocturnidad y alevosía las heridas de un tiempo en el que el dormir se ha convertido en un objeto de deseo. Una lectura fascinante, que atrapa como un mal sueño, escrita con la extraña lucidez de una noche en vela. Un día cualquiera a altas horas de la madrugada dos desconocidos se encuentran en el bar de un hotel. Solo tienen

una cosa en común, un insomnio corrosivo y persistente. No tardarán en descubrir que el único remedio para sus malas noches es dormir juntos.

Tras ese primer encuentro en el que por fin logran descansar inician una relación clandestina de inesperada intimidad que cambiará sus vidas. A partir de una infidelidad en la que nada es lo que parece, esta novela nos invita a mirarnos desde un lugar insólito. Porque solo observando nuestro sueño, o la falta del mismo, podemos preguntarnos si lo que nos mantiene despiertos es la causa o la consecuencia de un indudable malestar social.

SOBRE ISAAC ROSA

Isaac Rosa nació en Sevilla en 1974. Ha publicado las novelas ‘La mala memoria’ (1999), posteriormente reelaborada en ‘¡Otra maldita novela sobre la guerra civil!’ (2007); ‘El vano ayer’ (2004), que fue galardonada en 2005 con el Premio Rómulo Gallegos, el Premio Ojo Crítico y el Premio Andalucía de la Crítica; ‘El país del miedo’ (2008), reconocida por los editores con el Premio Fundación J. M. Lara como mejor novela del año; ‘La mano invisible’ (2011); ‘La habitación oscura’ (2013), Premio Cálamo, y ‘Feliz final’ (2018), todas ellas publicadas en Seix Barral. En 2022 obtuvo el Premio Biblioteca Breve por ‘Lugar seguro’. Columnista de prensa, es también autor de guiones de cómic, novelas juveniles y libros de relatos, entre los que destaca ‘Tiza roja’ (2020). Su obra ha sido traducida a varios idiomas y llevada al cine en tres ocasiones.