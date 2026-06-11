La Fase Final de la 13ª edición de la Copa COVAP, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, ha tenido lugar este fin de semana en Ronda (Málaga), concretamente en el Complejo Deportivo El Fuerte y en las instalaciones de Las Delicias de la Fundación Unicaja.

Durante los seis primeros meses de 2026, la iniciativa ha recorrido las ocho provincias andaluzas reuniendo a alrededor de 4.000 niños y niñas de 10 y 11 años de 384 equipos de fútbol y baloncesto, junto a sus familias. En esta decimotercera edición, la campaña educativa ha vuelto a ocupar un lugar protagonista con una temática centrada en el impacto del uso de pantallas en la infancia y la adolescencia, fomentando una reflexión positiva sobre la relación con la tecnología.

La localidad malagueña de Ronda ha acogido a los 40 equipos de fútbol y baloncesto vencedores en cada una de las provincias de Andalucía que, tras el acto de inauguración, han disputado las sucesivas eliminatorias hasta llegar a las finales. Los ganadores han sido el CD Peloteros (Sevilla) en fútbol, que ha superado en la tanda de penaltis al We Fútbol Club tras empatar 1 a 1; el CB Algazara (Alhaurín de la Torre, Málaga) en baloncesto masculino, que ha vencido al CB Armilla por 27 a 19; y La Salle (Córdoba) en baloncesto femenino, que se ha enfrentado al Cádiz CB Gades ganando 22-17.

Por su parte, en la nueva modalidad de baloncesto 3×3, una de las principales novedades de esta edición, los conjuntos ganadores han sido el femenino El Toyo Basket (Almería), que ha superado al Maristas, y el masculino CB Costa Motril (Granada) venciendo al CD San Felipe Neri.

¡Enhorabuena!

Los cinco equipos ganadores y los subcampeones disfrutarán del Campus COVAP, que se celebrará del 29 de junio al 3 de julio en el Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza Coto de la Isleta (CEAAN), ubicado en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde los menores continuarán reforzando valores educativos y hábitos saludables a través de actividades lúdicas y de convivencia, al tiempo que perfeccionarán sus habilidades deportivas.

¡Felicidades y a disfrutarlo!